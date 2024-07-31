Изначально она была запущена в апреле 2022 года.

Правительство России продлило программу льготной ипотеки для IT-специалистов до 2030 года. Напомним, что программа была запущена в апреле 2022 года по инициативе президента Владимира Путина и изначально рассчитывалась до конца 2024 года.

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С августа 2024 года максимальная ставка по льготной IT-ипотеке составит 6% годовых, а максимальная сумма кредита — 9 млн рублей. Ставка может быть дополнительно снижена за счет банковских и региональных программ.

Примечательно, что в Москве и Санкт-Петербурге льготная IT-ипотека оформляться не будет. По словам представителей правительства, данное решение направлено на развитие кадрового потенциала IT-индустрии в регионах.

Право на получение льготной IT-ипотеки будет предоставлено IT-специалистам в возрасте от 18 до 50 лет включительно, работающим в аккредитованных IT-компаниях, которые соответствуют критериям получателей налоговых льгот. Для городов-миллионников, а также Московской и Ленинградской областей установлен минимальный уровень зарплаты — 150 тыс. рублей в месяц (после вычета НДФЛ). В остальных регионах минимальная зарплата должна составлять 90 тыс. рублей.

Средства льготной ипотеки можно направить на покупку жилья на первичном рынке (как в новостройках, так и на вторичном рынке у застройщика), а также на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).

По словам вице-премьера Дмитрия Григоренко, продление программы до 2030 года позволит улучшить жилищные условия не менее 82 тыс. IT-специалистов в регионах. Всего же до конца 2024 года планируется выдать ещё около 4,5 тыс. льготных ипотечных кредитов.