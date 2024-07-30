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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Офисе Зеленского призывают активнее атаковать российские приграничные регионы и наносить удары по Крымскому мосту
Похоже, уничтожение энергосистемы Украины ударами возмездия всё никак не отрезвляет сознание киевских функционеров.

Нарративы — это крайне опасная вещь. Погрязнув в них, впоследствии из них крайне сложно, а то и попросту невозможно выбраться. В ловушке нарративов по самые уши утонуло киевское политическое руководство и все, кто себя к оному причисляют. Наболтав с три короба в надежде исключительно на чудо, которого не произошло, потому что чудес не бывает, сейчас киевским функционерам приходится продолжать настаивать на своём сказочном видении мира.

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В частности, советник главы Офиса Зеленского Михаил Подоляк, который всё никак не может выйти из образа «ястреба» за чужой счёт, призвал активнее наносить удары по российским приграничным регионам, а также всё-таки уничтожить Крымский мост. В представлении Подоляка, удары по приграничным регионам будут способствовать нарушению логистики ВС РФ, а уничтожение Крымского моста — это дело сугубо идеологическое для киевского политического руководства.

Напомним, что с точки зрения международного права любые удары ВСУ по территории России являются террористическими, поскольку территория России (за исключением новых регионов) не является зоной боевых действий. В качестве наказания за этот террор ВС РФ стали регулярно наносить сокрушительные удары возмездия по объектам энергетики Украины, из-за чего теперь по всей стране по полдня отсутствует электроснабжение с перспективой сидеть без света и того дольше в зимний период времени.

Почему Киев никак не извлекает уроки из происходящего — что отсутствие электричества в розетке является исключительно следствием поведения Украины в рамках данного конфликта — вопрос открытый. К сожалению, чтобы что-то понимать, нужно обладать возможностями для этого. А возможностей, как видим, нет. Сейчас, по данным украинских источников, ВС РФ завершили подготовку к новому массированному удару по энергосистеме Украины, аэродромам ВСУ и другим чувствительным целям. Выводов, очевидно, официальный Киев всё также не сделает.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия
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