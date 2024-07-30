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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Украинские СМИ сообщают о завершении подготовки ВС РФ к новому массированному ракетному удару по энергосистеме Украины
Участие в том числе впервые примут стратегические бомбардировщики Ту-160.

В своё время тогда ещё легитимного президента Украины Владимира Зеленского предупреждали о том, что начинать «инфраструктурную войну» с Россией, мягко говоря, не стоит, поскольку потенциал в подобного рода действиях совсем не на стороне Украины. Зеленский, по своему обыкновению, умных людей слушать не стал, в результате чего ВСУ начали наносить удары по российской транспортной и энергетической инфраструктуре.

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При всей неприличной «раскрученности» таких ударов в прессе, на практике они представляли собой больше комариные укусы, чем что бы то ни было ещё. Чего не скажешь об ответных ударах возмездия ВС РФ, от которых российское политическое руководство себя долго отговаривало, но затем поняло, что по-другому не получится. В ходе этих ударов возмездия ВС РФ уже оставили Украину примерно без половины электрогенерации, оставив ей только базовую генерацию в лице неприкосновенных атомных электростанций и систем распределения.

Уроков из происходящих событий официальный Киев так и не усвоил, поэтому продолжает попытки нанести ущерб российской инфраструктуре с помощью беспилотников. Выхода нет: удар возмездия наносить необходимо, и активность российской дальней авиации вкупе с активностью подводной части Черноморского флота демонстрирует, что подготовка к новому массированному удару уже практически завершилась. Заметили это и в украинских СМИ. Так, издание LB, ссылаясь на свои источники в ВСУ, которые, как вы прекрасно понимаете, получают развединформацию напрямую от НАТО, сообщило, что российская армия практически завершила подготовку к удару.

Сообщается, что основными целями ударов будут остатки украинской энергосистемы, аэродромная и транспортная инфраструктура. В частности, впервые за время этого конфликта в нём прямое участие примут стратегические бомбардировщики Ту-160, которые несколько дней назад производили тренировочные полёты с отработкой нанесения ударов по объектам на Украине. Также сообщается о выводе в Чёрное море нескольких подводных лодок-носителей крылатых ракет морского базирования «Калибр».

Не берёмся даже предполагать, насколько опустошительным станет этот удар и каков будет его суммарный залп ракет, перед которыми в качестве эшелона прорыва ПВО будет запущен рой беспилотников. Отметим лишь одно: Киев не делает ничего, чтобы остановить нанесение российских ударов возмездия. А для этого нужно всего-навсего перестать осуществлять террористические, незаконные с точки зрения международного права удары по объектам на территории России, а также признать реальность и согласиться на условия РФ по мирному урегулированию. Других вариантов у Украины нет, она сама себя от них отрезала своими собственными действиями, упёртостью и нежеланием трезво смотреть на происходящее.

#россия #украина #политика #боевые действия
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