Только это мало что меняет.

Церемонию открытия летних Олимпийских игр в Париже будут обсуждать ещё долго, поскольку резонанс данное событие сотворило весьма существенный и отнюдь не позитивный. Мы сейчас не будем заострять внимание на деталях церемонии открытия — под это у нас был выделен отдельный материал — а просто отметим, что количество оскорблённых данным «действом» людей, в том числе крайне влиятельных, оказалось столь значительным, что Международный олимпийский комитет (МОК) даже удалил видеоролик с «основными моментами» (highlights) церемонии со своих официальных ресурсов и каналов в соцсетях.

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Летние Олимпийские игры в Париже пройдут до 11 августа. В их рамках будет разыграно свыше 330 комплектов наград, а число участвующих спортсменов превышает 10 тысяч человек. Российских и белорусских атлетов до соревнований не допустили, потому что спорт, как вы прекрасно понимаете, «вне политики».