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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Падение западной цивилизации»: в мире делятся мнениями о церемонии открытия Олимпийских игр в Париже
Всё происходит даже быстрее, чем можно было себе представить.

Давайте будем откровенными: от церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже никто не ожидал никаких чудес — все заранее предполагали, что это мероприятие будет насквозь пропитано известной повесткой. И если реакцию консервативно настроенной части западного общества на то, что происходило в Париже, не стоило даже угадывать по причине её очевидности и предсказуемости программы церемонии открытия, то в своём повесточном woke-угаре Париж зашёл настолько далеко, что умудрился задеть чувства даже прожжённых «леваков».

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Как отмечают так называемые лидеры общественного мнения, на церемонии открытия Олимпийских игр они хотели бы увидеть номера и постановки, из которых можно почерпнуть знания истории страны-хозяйки мероприятия. Вместо этого французы бесцеремонно (каламбур не подразумевался) занимались продвижением известной повестки.

Кульминацией всего происходящего стал сценический номер, в рамках которого группа трансгендеров (движение ЛГБТ запрещено в России, пропаганда ЛГБТ запрещена в России) изобразила новую версию «Тайной вечери», что многие христиане посчитали за оскорбление своих чувств и справедливо отметили, что в странах с главенствующими другими религиями эти лицедеи никогда бы не осмелились высмеять условные ислам, иудаизм, буддизм и другие.

«Это было крайне неуважительно по отношению к христианам», — отметил предприниматель Илон Маск.

«Добро пожаловать на Олимпийские игры в Париже. Добро пожаловать в падение западной цивилизации», — отметил британский блогер Олай Лондон.

Пожалуй, не нужно рассказывать, сколько других предпринимателей, лидеров общественного мнения, врачей, деятелей культуры разделяют мнение Маска, Лондона и миллиардов других сохранивших достоинство и представление о том, как должно было быть, людей.

Не знаем, случайно это было или запланировано, но перевёрнутая реальность, в которой заставляют жить Францию и другие страны коллективного Запада, была просто идеально олицетворена накладкой с поднятием олимпийского флага на флагшток. Дело в том, что его прикрепили и начали поднимать в перевёрнутом виде — тремя кольцами вниз, двумя вверх, хотя должно быть наоборот. Такое совпадение, как говорится, нарочно не придумаешь.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут до 11 августа.

#психиатрия #франция #спорт
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