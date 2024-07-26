А есть, чем заменить? Аудитория YouTube в России, если что, порядка 100 млн человек. Это почти каждый, у кого есть интернет.

В своё время российские власти не препятствовали заходу Google и YouTube на российский рынок. Условных 15 лет назад даже представить себе было сложно, что этот видеохостинг полностью реализует своё название, станет полноценным «Тылевизором» и превратится в глобальную платформу, которую можно будет использовать в том числе в целях политической и военной пропаганды, параллельно затыкая рты всем, кто не разделяют коллективно-западную точку зрения.

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В результате YouTube в России стал безальтернативным видеохостингом (при всём уважении, многочисленные отечественные «аналоги» таковыми не являются даже близко), и на нём в 2022 году начали активно публиковать контент на тему специальной военной операции, максимально вырезая из него «пророссийское» мнение. В результате получилось, что на YouTube главенствует западная, либеральная повестка, и что со всем этим делать, в российском руководстве откровенно не понимают, ведь влияние и значение YouTube в РФ колоссальны — по статистике, около 100 млн пользователей в стране так или иначе посещают данный видеохостинг.

Не придумали ничего лучше, как начать «замедлять» YouTube, ранее утверждая, что никаких мер в отношении данного хостинга применено не будет по причине отсутствия в РФ альтернативы. Теперь же, как сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн, к концу следующей недели замедление на домашних компьютерах составит 70 %. И вот, сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров решил перестать заниматься полумерами и закрыть YouTube «к чёртовой матери».

Здесь необходимо понимать, что, к счастью, мнение Рамзана Кадырова по этому вопросу мало кого волнует в ведомствах, которые будут принимать решения. Кроме того, нельзя забывать, что YouTube — это в первую очередь контент развлекательного и образовательного толка. Да, мы знаем, что многие этот аргумент не принимают, но на практике всё обстоит именно так: YouTube это база знаний на любые темы — от инструкции по замене лампы в фаре автомобиля до уроков иностранных языков. Решение крайне непопулярное в российском обществе, так что в данном случае призыв Кадырова поддержки не найдёт.

Что до призывов к использованию VPN, то для этого сгодится только качественный и платный VPN, поскольку с бесплатных смотреть видео в высоком качестве в принципе не получится. Заранее очевидно, что подавляющее большинство людей заниматься этим не будут как минимум из экономических соображений. Не говоря уже о том, сколько телодвижений и знаний нужно, чтобы создать собственный VPN-сервер (ведь общедоступные и так уже почти все запрещены).