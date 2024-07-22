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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Американская пресса: Трамп может заставить Украину пойти на мир ценой территориальных уступок РФ и признания своего нейтралитета
Не знаем, как американской прессе, но нам это видится единственным возможным оставшимся вариантом урегулирования этого кризиса. Все остальные возможности Киев благополучно «прозевал».

Поскольку победа Дональда Трампа на грядущих президентских выборах в США, особенно после пережитого им покушения и официального выхода Джо Байдена из этой гонки, практически неотвратима, то шевелить шестерёнками в своих головах из-за этого начали в западной прессе. Политические функционеры из ЕС пока о перспективах не задумываются, но раз пресса начала бить в набат, то это повод начать наконец-то проводить здоровую внутреннюю и внешнюю политику.

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Так, американское издание MSNBC предполагает, что новая администрация Белого дома, которую возглавят Трамп и выдвинутый им на должность вице-президента Джей Ди Вэнс, займёт очень жёсткую позицию по отношению к украинскому кризису. Как справедливо отмечает издание, и Трамп, и Вэнс придерживаются мысли, что Соединённым Штатам нечего делать и искать в этом кризисе, поскольку он никак не угрожает безопасности США, а только высасывает из Америки циклопические суммы средств и объёмы вооружений; причём, с очевидным и неизбежным результатом военной победы ВС РФ.

По этой причине Трамп и Вэнс, полагают журналисты MSNBC, могут заставить Киев принять мир на условиях России, то есть, пойти на территориальные уступки и признать свой неотчуждаемый нейтралитет.

И хотя этот сценарий на сегодняшний день является единственным возможным политико-дипломатическим вариантом завершения этого кризиса, пока что идёт военный сценарий, и чем дольше официальный Киев тянет, тем хуже для него будут условия. Необходимо при этом понимать, что территориальные уступки должна будет совершить не только Украина, их ещё должен будет признать весь мир в рамках установленных международным правом процедур. После этого обязана будет пройти демилитаризация Украины и её денацификация. Это, ещё раз, программа «минимум», которая не является предметом торга и которую можно только принять или нет, потеряв ещё больше территорий. Россия также затребует от коллективного Запада снятия всех до единой незаконных односторонних рестрикций, выплаты огромных компенсаций за их введение, а также выплаты компенсаций за ущерб, нанесённый России западным оружием, переданным Украине. И вот это уже план «оптимум». Возможно, в рамках переговоров будет идти торг за «сдачу» Украиной ещё нескольких областей, а это уже, как вы понимаете, план «максимум».

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
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