Издеваться над теми, кто это в полной мере заслужил — бесценно.

Вчера президент США Джо Байден объявил о выходе из президентской гонки. Место кандидата от Демократической партии, скорее всего, займёт действующая вице-президент Камала Харрис. В этих условиях, как вы понимаете, победу на выборах, скорее всего, одержит Дональд Трамп, а это довольно многое означает — в частности, в вопросе дальнейшего финансирования Украины и её вооружённого кризиса с Россией.

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По данному вопросу на выход Байдена из президентской гонки уже отреагировал Дональд Трамп-младший — сын Трампа. В своём официальном аккаунте в соцсети X (бывший Twitter, ныне под управлением Илона Маска) Трамп-младший опубликовал картинку-мем, на которой изображён якобы экран телефона Джо Байдена после его заявления о выходе из политической борьбы.

На картинке демонстрируется, по сути, реакция семейства Трампов на всю инициированную администрацией Байдена вакханалию с Украиной, которая сейчас полностью существует за счёт иностранного финансирования: 52 пропущенных звонка от Владимира Зеленского (более не воспринимается российским политическим руководством как легитимный глава Украины, и это важно), а также SMS-ки со словами «Мои деньги ведь всё равно придут?», «Мне страшно», «Пожалуйста, ответь!».

Здесь следует понимать, что утративший легитимность президент Украины своими действиями, выходками и комментариями очень сильно раздражает огромную часть американцев, позицию которых, по сути, и озвучивают Трамп-старший и вся его семья. Заслужил ли Зеленский такое к себе отношение? Безусловно. Политика въезда в рай на чужом горбу никому, никогда и ни при каких условиях не нравилась.