Теперь либо Трамп, либо Трамп.

Буквально только что произошло то, на что надеялись многие американцы, которые устали от действующей администрации Белого дома, ставящей внешнеполитические интересы государства выше внутриполитических и перечисляющей циклопические, бесчисленные суммы денег на финансирование того, что не даёт рядовому американцу никаких преимуществ и привилегий. Добавить сюда ещё и тот неоспоримый факт, что действующий президент США Джо Байден, мягко говоря, недееспособен, и вот, сегодня текущий хозяин Белого дома официально объявил о выходе из президентской гонки.

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Байден рассказал американцам то, о чём они могут узнать только от президента, поскольку не видят этого в реальности — что США якобы самая сильная экономика в мире, а также о многочисленных улучшениях жизни среднестатистического американца — и заявил, что несмотря на своё решение о снятии с выборов продолжит исполнять обязанности главы государства до окончания своего президентского срока.

На следующей неделе Байден выступит с официальным обращением к нации, в котором поведает подробности своего решения.

Кто займёт место Байдена в качестве кандидата от Демократической партии, пока неизвестно; скорее всего, это будет действующая вице-президент Камала Харрис. Ясно другое: теперь либо Трамп, либо Трамп. И это очень многое меняет, особенно в отношении тех государств, которые так или иначе повязаны с Соединёнными Штатами.