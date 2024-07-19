А если хорошенько подумать и трезво оценить положение Украины? Спойлер: оно крайне незавидное.

Уже на протяжении двух месяцев не являющийся легитимным президент Украины Владимир Зеленский продолжает колесить по коллективному Западу и давать весьма сомнительные интервью западной прессе, в рамках которых журналисты изо всех сил изображают заинтересованность в том, что он говорит. Поскольку интервью разные, и Зеленский забывает, в каком какие тезисы излагал, то возникает ситуация, которую можно назвать взаимоисключающими заявлениями украинского «лидера».

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Так, несколько часов назад Зеленский, подразумевая, что ВСУ могут и не отбить территорию, контролируемую российской армией, силовым способом, заявил о том, что всегда есть «сила дипломатии». Теперь же Зеленский, которому бывший и, скорее всего, будущий президент США Дональд Трамп озвучивает вполне реалистичный шанс на мирное урегулирование этого конфликта, заявляет, что за 24 часа, как это предлагает Трамп, завершить конфликт можно, но вопрос в том, какая у этого будет цена и кто её будет платить.

Поскольку Зеленский всё же понимает, к чему клонит Трамп — к сдаче Украиной своих территорий в пользу России, а затем к выполнению всех российских требований — то он заявил, что в мире, видите ли, не существует человека, который заставил бы Украину пойти на мир на таких условиях.

Здесь необходимо понимать и помнить, что Украина не в том положении, чтобы торговаться и ставить какие бы то ни было условия. С каждым днём требования для мирного урегулирования становятся для Украины всё более тяжёлыми, и вполне вероятно, что когда украинское политическое руководство всё же снизойдёт до реальности, «сдавать» придётся не просто четыре региона плюс Крым, а гораздо больше. Москва, впрочем, с самого начала предупреждала Киев о том, что его упёртость будет очень дорого ему стоить. А ведь можно было завершить кризис, отделавшись просто Крымом. То есть, просто-напросто выполнить Минские соглашения.