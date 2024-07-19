Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский признал, что ВСУ могут не «отвоевать» утраченные территории
Бескомпромиссная риторика про «границы 1991 года» (правда, без указания месяца) куда-то ушла.

Как мы уже неоднократно отмечали, рассказывать сказки о ходе боевых действий можно ровно до тех пор, пока эти сказки худо-бедно накладываются на ситуацию «на земле». Например, можно наврать про победу ВСУ под Киевом, выдав за оную добровольный отвод вооружённых сил России с севера Украины в рамках Стамбульских соглашений. Обман удался, потому что заведомо ложную версию можно было наложить поверх положения дел «на земле» (на карте).

реклама

С рассказами про «неизбежный» выход украинской армии на границы страны 1991 года так уже не получится: если ВСУ куда-то и продвигаются, то только в обратную сторону. В таких условиях энтузиазм спонсоров Украины заметно убавляется, а вместе с ним помаленьку теряют надежду и в самом Киеве, причём на высшем уровне. Так, сегодня утративший статус легитимного президента Украины Владимир Зеленский допустил, что ВСУ не смогут «отвоевать все территории».

По словам Зеленского, в данной ситуации может помочь «сила дипломатии», хотя и не вполне понятно, что он имеет в виду.

Напомним, что условия окончания данного конфликта были озвучены российским политическим руководством. Этих условий несколько. Киев должен отдать приказ на вывод вооружённых сил Украины со всей территории России в том виде, в котором эту территорию признаёт Россия: со всех новых регионов в их полных административных границах в том виде, в котором они находились в составе Украины. После того как вывод ВСУ начнётся, Москва готова будет прекратить огонь и приступить к переговорам о всех основополагающих моментах, оговоренных ещё в Стамбуле весной 2022 года. Это полная демилитаризация Украины (у страны не должно быть практически никаких вооружённых сил, тем более с тяжёлым оружием и авиацией), её безоговорочная нейтрализация и внеблоковый статус, а также денацификация с выдачей России всех военных преступников. Да, условия архитяжёлые для Украины, но Киев сам виноват в том, что дошло именно до этого: никто не мешал Украине выполнять пресловутые Минские соглашения и «отделаться» только безвозвратной потерей Крыма.

#россия #украина #политика #боевые действия
+
Написать комментарий (0)
WP: Обама считает, что Байдену следует пересмотреть свой план участия в выборах
Глава МИД Венгрии считает, что переломным моментом в украинском кризисе станут выборы президента США
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Мой субъективный топ лучших ролей Самуэля Л. Джексона
+
Как я добился того, что мой игровой ПК работает тихо и не перегревается в 30-ти градусную жару
54
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Июль)
12
5 провальных видеокарт AMD в магазинах РФ, которые не рекомендуются к покупке летом 2024 года
94
Почему Linux не для игр на примере игры Severed Steel
38
Ларри 7 (Leisure Suit Larry: Love for Sail!) - когда-то умели делать квесты 18+
2
О создании идеального игрового репака
6
Выбираем 7 лучших видеокарт по цене и производительности, которые только можно купить в магазинах РФ
47
Высокая эффективность китайских средств РЭБ в Южно-Китайском море привела в замешательство ВС США
2
Конгрессмены выразили опасение, что Россия делится с Китаем «уроками» борьбы с американским оружием
2

Сейчас обсуждают

Азамат Багатов
13:27
"мы не занимаемся как вы аналом"
Выбираем 7 лучших видеокарт по цене и производительности, которые только можно купить в магазинах РФ
Nvidia Hater
13:27
Качество -просто апологет четкости.девиз придурков кто купил 3050 -побольше мыла -нам надо мыла..ибо карта в нативе ГАВНо и не тянет даже fhd
Выбираем 7 лучших видеокарт по цене и производительности, которые только можно купить в магазинах РФ
Clamwult
13:26
Вот говно, а у меня отлично и лучше никто не снимет
Выбираем 7 лучших видеокарт по цене и производительности, которые только можно купить в магазинах РФ
Nvidia haters
13:25
Листья все сплылись справа внизу -нормальное качество .просто супер.Ржу в голос
Выбираем 7 лучших видеокарт по цене и производительности, которые только можно купить в магазинах РФ
Nvidia haters
13:25
я выкладываю твое качество .картинка у тебя зашибательная.я же говрю что ты любишь побольше мыла.вы там в клубе без него никуда.Шарпа у меня нет.представляешь .без мыла она так и должна выглядеть.а не...
Выбираем 7 лучших видеокарт по цене и производительности, которые только можно купить в магазинах РФ
Александр
13:25
За сколько времени? Хотя конечно если больше делать всё равно нечего, то норм, а если в ущерб другим делам, то я х.з. нафига это надо.
Листинг Hamster Kombat состоится в ближайшие 24ч – что делать в первые часы после получения токенов
Nvidia Hater
13:23
Только умственно отсталым тебя тут называют заметь и не только я,а карта моя не майнила ни дня вообще -тут ты мимо кассы.купил я у знакомого ее у которого 3 версия pci была,так что сосни куйца,да и во...
Выбираем 7 лучших видеокарт по цене и производительности, которые только можно купить в магазинах РФ
Clamwult
13:22
Гораздо лучше твоей, чистая чёткая картинка, а не тупой перешарп. Хватит уже позориться выкладывая скрины с ютуба ничтожество
Выбираем 7 лучших видеокарт по цене и производительности, которые только можно купить в магазинах РФ
Nvidia Hater
13:19
и это мне чмошник говорит который вот с этим играет.тут то да -картинка супер.правда не ясно кто там вообще ,но суть не в том
Выбираем 7 лучших видеокарт по цене и производительности, которые только можно купить в магазинах РФ
Nvidia Hater
13:19
ну да ну да .твои картинки видели.гавно на экране.у меня то как раз как она должна быть .тут натив без апскейлов.дурачков любителей мыло как у тебя мало найдешь.
Выбираем 7 лучших видеокарт по цене и производительности, которые только можно купить в магазинах РФ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем