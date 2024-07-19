Бескомпромиссная риторика про «границы 1991 года» (правда, без указания месяца) куда-то ушла.

Как мы уже неоднократно отмечали, рассказывать сказки о ходе боевых действий можно ровно до тех пор, пока эти сказки худо-бедно накладываются на ситуацию «на земле». Например, можно наврать про победу ВСУ под Киевом, выдав за оную добровольный отвод вооружённых сил России с севера Украины в рамках Стамбульских соглашений. Обман удался, потому что заведомо ложную версию можно было наложить поверх положения дел «на земле» (на карте).

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С рассказами про «неизбежный» выход украинской армии на границы страны 1991 года так уже не получится: если ВСУ куда-то и продвигаются, то только в обратную сторону. В таких условиях энтузиазм спонсоров Украины заметно убавляется, а вместе с ним помаленьку теряют надежду и в самом Киеве, причём на высшем уровне. Так, сегодня утративший статус легитимного президента Украины Владимир Зеленский допустил, что ВСУ не смогут «отвоевать все территории».

По словам Зеленского, в данной ситуации может помочь «сила дипломатии», хотя и не вполне понятно, что он имеет в виду.

Напомним, что условия окончания данного конфликта были озвучены российским политическим руководством. Этих условий несколько. Киев должен отдать приказ на вывод вооружённых сил Украины со всей территории России в том виде, в котором эту территорию признаёт Россия: со всех новых регионов в их полных административных границах в том виде, в котором они находились в составе Украины. После того как вывод ВСУ начнётся, Москва готова будет прекратить огонь и приступить к переговорам о всех основополагающих моментах, оговоренных ещё в Стамбуле весной 2022 года. Это полная демилитаризация Украины (у страны не должно быть практически никаких вооружённых сил, тем более с тяжёлым оружием и авиацией), её безоговорочная нейтрализация и внеблоковый статус, а также денацификация с выдачей России всех военных преступников. Да, условия архитяжёлые для Украины, но Киев сам виноват в том, что дошло именно до этого: никто не мешал Украине выполнять пресловутые Минские соглашения и «отделаться» только безвозвратной потерей Крыма.