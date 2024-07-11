Это крайне небольшие в масштабах отрасли, но всё же деньги.

Поскольку в 2022 году «внезапно» выяснилось, что коллективный Запад для России не друг, не товарищ и даже не экономический партнёр, поскольку абсолютно не обладает государственным суверенитетом и субъектностью в международных отношениях, РФ пришлось экстренно и ударными темпами начать осуществлять импортозамещение. Понятно, что далеко не во всех отраслях это возможно сделать быстро и качественно, поэтому там, где сроки не позволяют растягивать «удовольствие», российское правительство способствует тому, чтобы местные производители посредством обратной разработки начинали создавать комплектующие (запчасти) для ранее ввезённой в страну техники.

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В частности, сегодня Правительство России опубликовало распоряжение, подразумевающее выделение 1 миллиарда рублей на «грантовую поддержку проектов по созданию комплектующих для различной промышленной продукции». Предполагается, что получатели этих грантов смогут развить свои проекты обратной разработки (обратного инжиниринга, реверс-инжиниринга), включая создание конструкторской документации на те или иные комплектующие.

В основном гранты будут касаться производителей, которые будут создавать запчасти и компоненты для медицинских изделий, нефтегазовой и энергетической промышленности, а также в автомобильном, сельскохозяйственном и строительно-дорожном машиностроении.

Вчера, напомним, стало известно, что «Росатом» запустит производство запчастей для самолётов Boeing и Airbus, сославшись на вынужденный характер данной меры. А она и правда вынужденная: примерно половина всего авиапарка гражданской авиации в России — это Boeing’и и Airbus’ы, и им нужно регулярно проводить обслуживание с заменой отслуживших комплектующих. Поскольку коллективный Запад своими незаконными нелегитимными рестрикциями поставил под угрозу безопасность гражданской авиации в России, то решаться эта задача будет таким образом. И спрашивать разрешение у Boeing и Airbus Россия, естественно, не будет. Отметим, что это полумера, пока не будет налажено массовое серийное производство отечественных гражданских лайнеров МС-21, SSJ-New, Ту-214, Ил-114-300 и Ил-96-400.