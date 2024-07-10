В планах «Росатома» на 2024 год — существенное расширение поставок авиационных комплектующих.

В августе текущего года планируется завершение подготовки промышленного комплекса, нацеленного на выпуск отечественных комплектующих для самолетов Airbus и Boeing. Проект реализуется совместно госкорпорацией «Росатом» и авиакомпанией «Аэрофлот» в рамках программы импортозамещения. В новом комплексе будут производиться компоненты для систем кондиционирования, электроснабжения и освещения самолетов, а также элементы аварийно-спасательного, кислородного и противопожарного оборудования.

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В планах «Росатома» на 2024 год — существенное расширение поставок авиационных комплектующих. Помимо производства новых деталей, комплекс будет заниматься восстановительными ремонтами бортового оборудования лайнеров «Аэрофлот». Сертификация продукции ведётся в соответствии со стандартами Федеральных авиационных правил (ФАП-109).

В ближайшие сроки «Росатом» планирует подать заявку на получение сертификата ФАП-21G, подтверждающего соответствие производственных мощностей для изготовления металлических, пластиковых и композиционных изделий для авиации.

Сотрудничество «Росатома» и «Аэрофлота» в сфере авиастроения началось на VIII Восточном экономическом форуме в сентябре 2023 года. Подписанный тогда меморандум о стратегическом партнёрстве был обусловлен необходимостью оперативного реагирования на санкционные ограничения, затронувшие поставки авиазапчастей в Россию.

Реализацией проекта по разработке авиационных комплектующих занимается дивизион госкорпорации «Росатом» — АО «Наука и инновации». Одним из успешно завершенных проектов является импортозамещение воздушных фильтров для систем подачи и рециркуляции воздуха в салонах самолётов Boeing и Airbus. Конструкторское решение, разработанное специалистами Физико-энергетического института им. А.И. Лейпунского (ГНЦ РФ — ФЭИ), уже запущено в производство. Отечественные аналоги, по информации «Аэрофлота», превосходят зарубежные по ресурсу на 20-25%.

Опыт успешного производства комплектующих для авиации у «Росатома» уже имеется. Так, Чепецкий механический завод (АО «ЧМЗ»), входящий в топливный дивизион госкорпорации, освоил изготовление титановых прутков для авиационной отрасли. В настоящий момент ЧМЗ производит более 20 изделий из титана, используя четыре собственных сплава.

В конце июня завод «Росатома» выполнил заказ «Аэрофлота» на выпуск первой партии замков (50 штук) для багажно-грузовых отсеков Airbus А320/321, оборудованных системой контейнерной загрузки. Установка отечественных замков, которые, по заявлениям представителей авиакомпании, на 40% дешевле оригинальных деталей при сохранении качества и уровня безопасности, начнется в ближайшие недели во время планового техобслуживания лайнеров.