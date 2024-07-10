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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Госсекретарь США: истребители F-16 будут летать в украинском небе этим летом
Вопрос в другом: полёт будет одноразовым?

Очередным чудо-оружием, которое якобы должно каким-то фантастическим образом изменить соотношение сил в зоне специальной военной операции в пользу Украины, являются истребители F-16. Если хорошенько подумать, то F-16 являются современниками массово утраченных Киевом истребителей Су-27 и МиГ-29, при этом не обладая над ними никаким превосходством. Но хорошенько думать — это не про нынешних западных функционеров, поэтому там продолжаются битвы нарративов и громких заголовков.

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В частности, сегодня в рамках саммита, посвящённого 75-летию НАТО, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что уже прямо сейчас, когда идёт этот саммит, параллельно идёт передача Украине истребителей F-16 из Дании и Нидерландов. Эти самолёты, добавил Блинкен, появятся в небе над Украиной уже этим летом.

Сейчас ключевой вопрос заключается в том, с каких-таких аэродромов эти F-16 будут взлетать на боевые задания. На Украине все до единого аэродромы простреливаются российскими дальнобойными средствами поражения. В случае, если F-16 для выполнения боевых задач будут базироваться на аэродромах стран НАТО, то в этом случае Россия оставляет за собой право на нанесение ударов уже по ним. О том, что дело будет обстоять именно так, уже заявляло высшее российское политическое руководство. И игрушки с этим, как вы понимаете, крайне плохи и рискованны.

Украине передадут крайне незначительное в масштабах текущего конфликта количество истребителей F-16. Утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский, которого зачем-то позвали на саммит, уже пожаловался на этот факт и потребовал от спонсоров аж 128 истребителей. Аппетиты киевского политического руководства безграничны. А кто будет за весь этот банкет и царство самолюбия расплачиваться, его совершенно не волнует; долгов-то Украиной набрано на несколько поколений вперёд.

#россия #украина #сша #политика #авиация #психиатрия #истребители #f-16 #боевая авиация
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Генсек НАТО признал, что в альянсе нет консенсуса по поводу вступления в него Украины
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Alfa
16:46
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