Не надо стесняться: требуй сразу 10 тысяч истребителей и 5 тысяч бомбардировщиков.

Утративший легитимность в середине мая президент Украины Владимир Зеленский продолжает в нарушение Конституции Украины исполнять свои обязанности. Функционеры коллективного Запада его в этом поддерживают, закрывая глаза на законы и порядки, а он и доволен. Доволен до такой степени, что продолжает путать берега и требовать от своих покровителей всё сильнее и сильнее втягиваться в украинский кризис, исход которого он, несмотря на свои заявления, прекрасно понимает и видит.

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В частности, в рамках саммита в Вашингтоне, посвящённого 75-летию Североатлантического альянса, куда зачем-то пригласили украинскую делегацию во главе с Зеленским, Зеленский прямым текстом заявил, что обещанного Украине количества истребителей F-16 уже заранее недостаточно, чтобы бодаться с российской авиацией. По словам Зеленского, Украине необходимо передать в несколько раз больше F-16.

«Россия каждый день использует против Украины 300 самолётов. У нас же имеется решение о поставке 10—20 [истребителей F-16]. Даже если их будет 50 — это ничто. Мы защищаемся, и нам нужны 128 самолётов [F-16]», — заявил Зеленский, почему-то уверенный, что «союзники» Украины имеют такие излишки, которые они могут передать Киеву, где их будет ждать вполне очевидная судьба.

Также Зеленский потребовал от американской администрации снять ограничения на применение американского оружия для нанесения ударов по российской территории. Зеленский, видимо, не понимает, что для этого Украине необходимо вывести данный конфликт в статус официальной войны — со всеми из этого вытекающими для неё последствиями. А последствия простые: в таком случае все поставки вооружений Киеву автоматически схлопнутся, потому что если нет, то страны-поставщики будут автоматом признаны участниками войны со всеми уже для них вытекающими последствиями. Вот и получается тяжёлая для киевского политического руководства дилемма: либо сохранять просто «военное положение», исполняя указания кураторов, либо переводить конфликт на совершенно иной качественный уровень, лишившись при этом западной поддержки. В любом случае исход будет один, так, может, пора признать реальность и принять предложение Москвы, пока оно ещё не запредельно унизительное для Киева?