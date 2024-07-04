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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Офисе Зеленского опровергли заявление журналиста Такера Карлсона о подготовке к интервью
Кто бы, как говорится, сомневался. Ведь придётся отвечать на крайне неудобные вопросы.

Сегодня ночью американский журналист Такер Карлсон сообщил о том, что он и его команда, похоже получили возможность взять интервью у Владимира Зеленского (более не считается в России легитимным президентом Украины). Своё желание взять интервью у Зеленского Карлсон, добивающийся этого уже больше двух лет, обосновал необходимостью довести до американского народа правду об этом кризисе, который меняет не только будущий облик Украины, но и полностью переформатирует будущий мировой порядок.

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Интервью Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным в феврале этого года «взорвало» Сеть и позволило западному обывателю наконец-то выслушать российскую позицию по данному кризису. В чём смысл озвучивания Зеленским в интервью Карлсону позиции украинского политического руководства, учитывая, что именно её на Западе постоянно и тиражируют, какой фантастической бы она ни была, совершенно непонятно. По всей видимости, такой же логикой руководствовались и в Офисе Зеленского.

Так, сегодня пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров опроверг заявление журналиста о подготовке интервью, а также порекомендовал (каков наглец, а?) Карлсону «внимательнее проверять свои источники в ФСБ [России]».

Выглядит это всё уже стандартно для украинского политического руководства безобразно: оно бесконечно сильно заигралось в спасителя «свободного мира» и всё ещё полагает, что может позволять себе вести себя подобным образом.

С другой стороны, Такер Карлсон может задать Зеленскому ряд крайне неудобных вопросов, например, такой: «Зачем Украина продолжает сопротивляться, учитывая, что её положение тщетно, бесперспективно и постоянно только усугубляется, тем более что была возможность всё решить мирно и даже вовсе не доводить до вооружённого конфликта?». Что на этот справедливый по своей сути вопрос отвечать Зеленскому, совершенно непонятно. Ложная версия и так всем известна, но она неубедительна, говорить правду — не вариант; «отбалтываться» — ещё хуже.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия
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