Задача журналиста — доносить до своей аудитории информацию.

Когда в феврале этого года американский журналист взял интервью у президента России Владимира Путина, он сразу заявил, что параллельно запрашивал интервью с тогда ещё легитимным, но теперь уже нет, президентом Украины Владимиром Зеленским. И вот, похоже, интервью состоится: о том, что на интервью, по всей видимости, было дано добро, заявил сегодня сам журналист в своём официальном аккаунте в соцсети X (бывший Twitter).

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По словам Карлсона, он и его команда с наибольшей интенсивностью добивались этого интервью после интервью с Путиным. Задача, которую ставит Карлсон, заключается в том, чтобы донести до американского гражданина столь необходимую информацию о конфликте, который полностью меняет положение Украины в мире.

В комментариях Такера Карлсона уже заранее благодарят за беспристрастное освещение украинского кризиса и надеются, что Зеленскому будет задан ряд наболевших и очень нужных вопросов, которые «ручные» журналисты западных средств массовой «информации» задать либо боятся, либо не могут по причине необходимости следования политике компании, которую ей спускает государство.

Возможно, мы услышим от Карлсона вопрос в духе «Почему вы продолжаете оказывать сопротивление в этом заведомо проигранном конфликте? На что вы рассчитываете?», разве что сформулирован он может быть не столь прямо и жёстко. Желательно, конечно, будет услышать на него внятный ответ, потому что если нет, то всем всё, что касается Украины и её руководства, станет предельно понятно.