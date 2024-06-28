Нет, не продолжите.

Сегодня утром Минобороны России сообщило о том, что глава ведомства Андрей Белоусов поручил Генштабу ВС РФ проработать меры ответа на провокации США и НАТО над акваторией Чёрного моря с применением разведывательных беспилотников, осуществляющих наблюдение за российской территорией и помогающие наводить переданные Украине западные системы вооружений.

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По всей видимости, в Пентагоне намёк не поняли, поскольку сегодня заместитель пресс-секретаря американского оборонного ведомства Сабрина Сингх, комментируя вопрос журналистов касательно предупреждения МО РФ, заявила, что американская авиация, как пилотируемая, так и беспилотная, продолжит действовать в международном разрешённом законом воздушном пространстве. В том числе, надо понимать, и в воздушном пространстве над нейтральными водами Чёрного моря.

Мы пока не берёмся судить, с какой целью представитель Пентагона сделала такой комментарий. Возможно, чтобы выгнуть пальцы веером перед журналистами. Если же нет, то, вероятно, спесь с Соединённых Штатов придётся сбивать уже посредством воздействия на БПЛА, которые ВС РФ посчитают подозрительными.

Иными словами, Вашингтон продолжает играть в русскую рулетку, вставив в шестизарядный барабан револьвера три патрона через один. Плохая идея.