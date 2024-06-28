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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Минобороны России дало жёсткий комментарий по поводу активности БПЛА США над акваторией Чёрного моря
Если что произойдёт — ответственность за это будет возложена на страны НАТО. Со всеми вытекающими последствиями.

Активное применение Соединёнными Штатами разведывательных стратегических беспилотников над нейтральными водами Чёрного моря уже изрядно подпортило нервы той части российского общества, которая пристально следит за ходом специальной военной операции на Украине. Эти БПЛА осуществляют разведку и напрямую участвуют в наведении и целеуказании переданных Штатами вооружений Украине. Формально США этими полётами ничего не нарушают, а факт их вовлечения в конфликт на стороне Киева ещё необходимо доказать, но Минобороны России, по всей видимости, тоже устало от этой бесконечной односторонней эскалации, и сегодня опубликовало официальное заявление по данной животрепещущей теме.

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Итак, МО РФ отметило, что интенсивность полётов американских разведывательных БПЛА над акваторией Чёрного моря возросла, и также отметило, что эти БПЛА помимо разведки осуществляют целеуказание для переданных ВСУ ракет для нанесения ими ударов по территории России (естественно, в том виде, в котором Россия воспринимает свою территорию, и именно этот момент является единственно важным в текущей ситуации).

В российском оборонном ведомстве заявили, что интенсификация полётов стратегических БПЛА ведёт к повышению риска инцидентов с участием авиации ВКС России, что может вылиться в прямой конфликт между РФ и НАТО. МО РФ предупредило, что если такой инцидент произойдёт, и ситуация начнёт выходить из-под контроля, то ответственность за произошедшее будет возложена на страны-члены НАТО.

Министр обороны Андрей Белоусов поручил Генштабу ВС РФ внести предложения «по мерам оперативного реагирования на провокации». Что скрывается за данной формулировкой, можно только гадать, но, полагаем, никто не будет начинать Третью мировую войну из-за «случайно» утонувшего в Чёрном море разведывательного БПЛА США. Впрочем, недальновидных шагов США за последние 2,5 года сделали столько, что с акторами подобного типа вообще опасно иметь какое бы то ни было дело.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #нато
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