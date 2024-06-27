Больше размещаться не будут.

Дальнобойные ракетные удары ВС РФ по чувствительным целям на Украине за последние месяцы настолько участились, что панические статьи в западной прессе касательно того, что незаконные антироссийские рестрикции никак не повредили российскому военно-промышленному комплексу, который лишь наоборот — постоянно наращивает производство — становятся вполне оправданными. Сами посудите: групповые удары с применением различных средств поражения, включая эшелон прорыва ПВО в лице дронов-камикадзе «Герань-2», российская армия осуществляет чуть ли не через день. Вот и сегодня утром был нанесён очередной такой ракетный удар.

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В рамках удара применялись крылатые ракеты морского базирования «Калибр», одна аэробаллистическая гиперзвуковая ракета «Кинжал», а также ударные беспилотники. Целью удара была украинская аэродромная инфраструктура, на которой, по плану, будут размещаться поставленные коллективным Западом Украине самолёты. Имеются в виду, естественно, истребители F-16.

Согласно комментарию МО РФ, назначенные объекты были поражены, соответственно, цель удара была достигнута. Насколько теперь аэродромная инфраструктура Украины непригодна для приёма F-16, вопрос, что называется, повышенной сложности, ведь необходимо понимать, что удары по аэродромам Украины наносятся регулярно, и процесс позволяет разве что задержать появление F-16.