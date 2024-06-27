Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВС РФ утром нанесли групповой ракетный удар по украинским аэродромам, на которых будут размещаться F-16
Больше размещаться не будут.

Дальнобойные ракетные удары ВС РФ по чувствительным целям на Украине за последние месяцы настолько участились, что панические статьи в западной прессе касательно того, что незаконные антироссийские рестрикции никак не повредили российскому военно-промышленному комплексу, который лишь наоборот — постоянно наращивает производство — становятся вполне оправданными. Сами посудите: групповые удары с применением различных средств поражения, включая эшелон прорыва ПВО в лице дронов-камикадзе «Герань-2», российская армия осуществляет чуть ли не через день. Вот и сегодня утром был нанесён очередной такой ракетный удар.

реклама

В рамках удара применялись крылатые ракеты морского базирования «Калибр», одна аэробаллистическая гиперзвуковая ракета «Кинжал», а также ударные беспилотники. Целью удара была украинская аэродромная инфраструктура, на которой, по плану, будут размещаться поставленные коллективным Западом Украине самолёты. Имеются в виду, естественно, истребители F-16.

Согласно комментарию МО РФ, назначенные объекты были поражены, соответственно, цель удара была достигнута. Насколько теперь аэродромная инфраструктура Украины непригодна для приёма F-16, вопрос, что называется, повышенной сложности, ведь необходимо понимать, что удары по аэродромам Украины наносятся регулярно, и процесс позволяет разве что задержать появление F-16.

#россия #украина #политика #боевые действия #авиация #f-16 #истребители #боевая авиация
+
Написать комментарий (0)
Современный итальянский конвертоплан AW-609 совершил свою первую посадку на палубу авианосца
МИД: Россия готова восстановить дипломатические отношения с Грузией
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Краткий обзор игры "Shadow Gambit: The Cursed Crew"
1
Core i9-9900K vs Core i3-14100F – стоит ли инвестировать деньги во флагманы Intel
81
Мое мнение об Elden Ring: Shadow of the Erdtree
1
Анализ видеокарт AMD и Nvidia в разрезе FPS на доллар
35
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK41
6
Крах Xbox - главные ошибки Microsoft и их последствия в 2024 году
14
Эксперты считают, что "Железный купол" Израиля не устоит под натиском "Хезболлы"
3
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Июнь)
6
Мое мнение о Final Fantasy 7 Rebirth
6
Пекин: Новые правила Минфина США ведут к "разрыву экономических связей"
+

Сейчас обсуждают

irnwlf
14:58
т.е. ты считаешь, что fsr или xess лучше работают? Может еще и обоснуешь как нормальный пацан свое мнение?
Анализ видеокарт AMD и Nvidia в разрезе FPS на доллар
FelsheR-BANZzZzZz
14:57
у тебя писи не по детски в маме глючит, когда ни будь все и утащит.
Core i9-9900K vs Core i3-14100F – стоит ли инвестировать деньги во флагманы Intel
Олег Тимофеев
14:56
И это заставит беспилотную авиацию России перейти от дронов камикадзе к Байрактарам. Дело в том что РЭБ это всегда дорогое удовольствие и его устранение не займёт особых проблем у России. Забыл пожела...
Safran запускает систему борьбы с беспилотниками Skyjacker
Добрый день
14:56
Только Х3Д хорошие, другие - кал.
Анализ видеокарт AMD и Nvidia в разрезе FPS на доллар
Юра Бренцис
14:55
Субъективно длсс/фср шакалит картинку. В некоторых играх на столько, что поиграться с настройками иногда прям надо. Хотя новые версии работают неплохо, но та же Dragons Dogma не давала комфортно играт...
Анализ видеокарт AMD и Nvidia в разрезе FPS на доллар
Андрей Петров
14:53
Какая выплата за первый?
АВТОВАЗ пересмотрел стоимость отдельных моделей
Олег Тимофеев
14:53
Вопрос разрушена ли система и нужно ли ее добивать сегодня не актуален. Сегодня блестит вопрос о создание Украиной другой системы и !!! Какое влияние Россия окажет или сможет оказать на эти процессы в...
Политолог Дудчак: Энергосистема Украины разрушена коррупцией и "хирургическими" ударами России
Андрей Парийский
14:53
По ссылке автора читаем : " ..будет построено 2 крупнейших небоскрёба на континенте..." Тут же автор от себя перефразировал : " самых крупных.." , что абсолютно не одно и то же..
В Санкт-Петербурге построят два крупнейших небоскреба и задуманный еще Петром I триумфальный столп
OgoGoLog
14:50
С твоими экономическими познаниями только лапти плести. Связь роста экономики и ставки где? Ты и про связь между объемом кредитования и ставкой ничего толкового сказать не сумел ниже.
Центробанк РФ: Россияне берут больше кредитов, потому что богатеют и могут себе это позволить
Vorvort
14:50
Очередной миф про лучший апскейлер Nvidia! 😅
Анализ видеокарт AMD и Nvidia в разрезе FPS на доллар
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем