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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Американская пресса признала, что западные санкции не повлияли на производство оружия Россией
Как объяснить людям, что оборонно-промышленный комплекс — это исторически самая импортозамещённая отрасль в России?

Когда страны коллективного Запада начали против России настоящую незаконную санкционную (рестрикционную) агрессию, и воспринимать это надо так и только так, расчёт принимавших тогда решения «политиков» и «аналитиков» на Западе заключался в следующем: руководствуясь представлениями о российской экономике образца 1990-х годов, наложим санкций, и этой самой российской экономики резко не станет, а всё промышленное производство, включая оборонный комплекс, без западных технологий моментально «встанет» и не сможет поддерживать военную машину.

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Как вы понимаете, расчёт западных аналитиков, как бы это помягче выразиться, не оправдался: Россия к возможной санкционной агрессии готовилась заранее, да и оборонно-промышленный комплекс в стране испокон веков являлся самой импортозамещённой отраслью производства — из соображений безопасности и надёжности поставок. И вот, похоже, западная пресса начала потихоньку приходить в себя и трезво оценивать реальность.

Так, издание NBC News пишет, что рестрикции не смогли остановить или замедлить российскую оборонную промышленность; вместо этого российский оборонный комплекс наоборот — работает круглосуточно, без выходных и праздников.

В частности, NBC News привело в пример объём производства основных средств поражения, используемых в конфликте на Украине. В несколько раз, как уточняется, возросло производство артиллерийских снарядов, в 9 раз — крылатых ракет воздушного базирования Х-101, и почти вчетверо — оперативно-тактических ракет «Искандер-М». Причём эти факты подтверждаются на поле боя. Издание приходит к выводу, что западные рестрикционные действия «мало что дали» в вопросе «подрыва» российского ОПК.

#россия #украина #сша #боевые действия #санкции #евросоюз #психиатрия #промышленность
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На Украине пожаловались на невозможность «надёжно защитить» объекты энергетики страны
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