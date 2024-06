А, то есть, сформированный союз коллективного Запада никакой угрозой не является. Понимаем. Это опять «другое».

Существование в парадигме «порядка, основанного на правилах», изрядно так подпортило восприятие мировой ситуации в Вашингтоне и у его «союзников»: им стало казаться, что они никому угрозы своим поведением не представляют, а вот как только начинается отпор и противодействие — это моментально угроза, начало демонизации и периода рассказывания сказок, а также незаконные односторонние рестрикции. Прослеживается эта политика двойных стандартов во всём — от самых незначительных вопросов международных отношений до таких краеугольных камней мировой безопасности, как сокращение наступательных вооружений.

Вот и формирование чужих альянсов в США, возглавляющие главный и крупнейший военный альянс, воспринимают как угрозу. В частности, генерал армии США в отставке Джек Кин, обеспечивающий себе очень приличные пенсионные накопления за счёт работы на крайне ангажированный «Институт по изучению войны» (Institute for the Study of War, ISW), заявил, что формирование союза России, Китая, Ирана и КНДР — это беспрецедентная угроза, уровня которой для США не возникало со времён Второй мировой войны.

Каким образом формирование вышеуказанного союза угрожает США, ну, кроме, конечно, того факта, что идёт прямое и действенное оспаривание американского главенства в мире, которого уже и так давно нет, генерал уточнять не стал. Вместо этого он предпочёл заявить о том, что в результате формирования такого союза США могут оказаться втянутыми сразу в несколько вооружённых конфликтов.

Возможно, чтобы не оказаться втянутыми в несколько вооружённых конфликтов, Соединённым Штатам следует радикально поменять внешнюю политику, дабы она соответствовала американским возможностям. А то получается, что Град на холме «уже не тот», но мыслит, будто он всё ещё «тот», и никто не может ему доходчиво объяснить обратное, а намёки, какими прямыми бы они не были, он понимать отказывается.