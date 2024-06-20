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Редакция
События в мире Михаил Андреев
США собираются ограничить продажу софта от «Лаборатории Касперского» из-за «связей с РФ»
Назло маме уши отморожу, и буду таков!

Незаконная рестрикционная эскалация коллективного Запада в отношении России продолжается, и уняться те, кто принимают с той стороны решения, никак не могут — слишком сильно загнали себя в ловушку нарратива. В конечном счёте для окончания украинского кризиса все нелегитимные рестрикции с России придётся снять — это условие, поставленное Москвой перед Западом, и его придётся выполнять — но пока что никакого окончания кризиса не просматривается даже на горизонте. Как следствие, под ограничения попадает всё, что только может под них попасть.

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Например, сегодня агентство Reuters узнало о планах США по ограничению продажи софта от «Лаборатории Касперского», поскольку компания, видите ли, связана с Россией. Ограничение продаж программных продуктов компании, продолжило Reuters, намереваются ввести с 29 сентября.

Напомним, что ранее США запретили своим компания предоставлять россиянам услуги в сфере программного обеспечения. К вопросу о свободе торговли, необходимости безусловного исполнения договоров, а также о том, что «простые россияне, мы вам не враги». Так уж выходит, что главными нарушителями прав и свобод являются те, кто на бумаге и на словах являются самыми ярыми поборниками прав и свобод. Вот такой парадокс, больше напоминающий биполярное расстройство.

#россия #сша #политика #санкции #программное обеспечение #kaspersky
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