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Редакция
События в мире Михаил Андреев
МС-21 завершил серию полётов на испытание системы автоматического управления двигателями ПД-14
Важная веха в испытаниях лайнера пройдена. Впереди их ещё много.

Хотя первые российские перспективные лайнеры МС-21 начнут передаваться авиакомпаниям только в конце 2025 года, работа по выводу данного самолёта в небо продолжается несколько лет, и наиболее активно, по понятным причинам, стала проводиться с 2022 года, когда перед Россией в результате демонстративного и в нарушение всех договорённостей ухода с рынка Boeing и Airbus встал очень простой выбор: либо ездить на поезде, либо воссоздать производство собственных гражданских самолётов. К счастью, выбор был сделан в пользу второго варианта, и вот, главная надежда российского гражданского авиапрома — среднемагистральный лайнер МС-21 — активно проходит серию испытаний.

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И вот, на днях в Жуковском была завершена серия полётов опытной версии МС-21, целью которых была проверка работоспособности системы автоматического управления двигателями ПД-14 (типа FADEC) с обновлённым программным обеспечением. Как отмечается, к 17 июня опытная версия самолёта выполнила восемнадцать испытательных полётов, в рамках которых проверялась работа силовой установки, противообледенительной системы, системы автоматического захода на посадку, а также выполнение манёвров ухода на второй круг и посадки в автоматическом режиме

Напомним, что сроки сдачи МС-21 в эксплуатацию неоднократно смещались вправо, но в конечном счёте это к лучшему: самолёты начнут перевозить пассажиров в полностью импортозамещённом состоянии и с российскими современными двигателями ПД-14, испытание системы управления которыми и завершилось в Жуковском.

#россия #экономика #авиация #промышленность #импортозамещение #гражданская авиация #авиастроение
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