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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Генсек НАТО пожаловался на отсутствие в альянсе единства относительно вступления Украины
Лучше дадим Киеву заведомо невыполнимое требование, изобразив «открытые двери».

Проблема вступления Украины в НАТО, а если точнее, то угроза такой перспективы для России, переросла в текущий вооружённый конфликт, и если эскалация и безрассудная риторика подначивающих Киев западных политиков не прекратятся, то боевые действия вполне имеют немалые шансы распространиться, а сам конфликт перестанет быть локальным. Похоже, эту прописную истину в НАТО потихоньку начинают понимать, поэтому препятствуют реальному вступлению Украины в альянс, передавая все «шишки» местным «мальчикам для битья».

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Но поддерживать «нарратив» надо, и этим продолжает с упорством, достойным лучшего применения, заниматься генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. По его словам, в НАТО отсутствует единство мнений относительно вступления Украины в альянс. Также Столтенберг добавил, что Украина может стать членом НАТО в том случае, когда по данному вопросу внутри блока будет полный консенсус.

Учитывая, что в НАТО из политических, а никак не военных соображений, набрали очень разношёрстную публику, вероятность такого консенсуса стремится к нулю. Чем, собственно, и прикрывается альянс, функционеры которого разумом должны понимать, к чему приведёт приём Киева в альянс. Зачем вообще заморачиваться с включением Украины в НАТО, если она и так беспрекословно исполняет все требования альянса, при этом не подставляя под удар своих «партнёров», тоже вопрос, что называется, для внимательных.

Отметим, что несколькими днями ранее Столтенберг заявлял, что для вступления в НАТО Украина сначала должна победить Россию и выйти из этого конфликта «суверенной» и «демократической» страной. Зачем при таком гипотетическом раскладе Украине нужно будет членство в НАТО, учитывая, что ВСУ тогда станут первой армией мира, непонятно: это НАТО должно будет вступать в Украину и искать у неё защиты. Впрочем, сказки это прекрасно, но лучше жить в реальности. Сказками делу не поможешь.

#россия #украина #политика #боевые действия #нато
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