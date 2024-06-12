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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Генсек НАТО заявил, что главным условием вступления Украины в альянс является её «победа»
Сначала мы поставим вам невыполнимые условия, а там уж вы как-нибудь пытайтесь их выполнить.

Казалось бы, с членством Украины в НАТО всё понятно: пока Россия считает такую перспективу реалистичной, специальная военная операция будет продолжаться. Киевское политическое руководство положение Украины, по всей видимости, не понимает, поэтому всячески пытается втиснуться в Североатлантический альянс даже при условии, что этот процесс будет стоить стране всей её государственности и значительной части территорий.

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Что до самого альянса, то он и рад размахивать перед Украиной туманной перспективой вступления в НАТО, примерно как морковкой перед осликом. Так, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сегодня озвучил главное условие, которое необходимо выполнить Украине, прежде чем она сможет присоединиться к альянсу. Для этого ей надо, приготовьтесь, выйти победительницей из конфликта с Россией, и в виде демократической, суверенной державы.

Каким образом Украина будет реализовывать эту задачу, совершенно непонятно, но НАТО будет продолжать оказывать ей посильную военную «помощь». В частности, отправка военной «помощи» Киеву, по словам Столтенберга, станет обязательной для членов альянса. Это к вопросу о свободе, демократии, смысле членства в военных и экономических союзах, и прочем.

Необходимо понимать, что победа Украины в том виде, в котором этот процесс видит Столтенберг, уже невозможна даже гипотетически: четыре региона плюс Крым вписаны в российскую конституцию, и отчуждение территорий этой же конституцией запрещается. Конечно, Запад может записать в «победу» Украины сохранность её государственности как таковой, и, похоже, к этому всё и движется. Проблема лишь в том, что просто государственность Украины Россию не устраивает: Россию устраивает тотальная нейтрализация и демилитаризация Украины, безо всяких «но» и «может быть».

#россия #украина #политика #боевые действия #нато #психиатрия
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