Оно не просто конструктивное, оно максимально выгодное для Украины в её положении.

Вчерашнее предложение президента России Владимира Путина по мирному урегулированию украинского кризиса в Киеве восприняли как «ультиматум» (оно, конечно, почти ультиматум, с поправкой на то, что времени на выполнение требований никто не давал), а на Западе заявили, что Путин, дескать «не в том положении», чтобы диктовать условия. Кто и в каком положении находится, вопрос дискуссионный, но реалии «на земле» демонстрируют, что предложение Путина не то что конструктивное, оно максимально щадящее по отношению к Украине.

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И вот, с тем, что предложенный президентом России вариант мирного урегулирования рационален и имеет право на существование, согласился глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. По его словам, в Европе и в целом на Западе общество устало от конфликта и рисков его эскалации: все хотят переговоров и деэскалации.

Напомним, что предложение Путина содержит в себе требование полного вывода украинских войск с административных границ территорий, которые Россия включила в свой состав (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области). После этого Москва готова будет немедленно прекратить огонь и пойти на переговоры по нейтрализации, демилитаризации и денацификации Украины.

Заметьте, предложение президента России не содержит в себе максималистских требований вроде «Ко всему вышеперечисленному отдайте ещё Николаевскую, Одесскую, Харьковскую, Сумскую и Черниговскую области». Поэтому, собственно, его и можно называть рациональным и конструктивным, поскольку оно отражает ситуацию на поле боя. Дальнейшее предложение, естественно, будет хуже. Для сравнения, текущее предложение на порядок хуже, чем то, что предлагалось Киеву весной 2022 года в рамках Стамбульских соглашений, а Стамбульские соглашения, в свою очередь, не в пример хуже, чем соглашения Минские. Если бы Киев не фордыбачился, а выполнил то, что обязался выполнять, то сохранил бы территориальную целостность за исключением Крыма.