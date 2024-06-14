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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В России первый полёт совершила «летающая лаборатория» Ту-214
Задача данного экземпляра — быть испытательным образцом.

Поскольку России не оставлено другого выбора, кроме как возвращаться к полностью отечественной гражданской авиации, то совершенно логичным выглядит возврат к практике создания «летающих лабораторий», на которых проводятся испытания различных узлов и агрегатов. Сегодня «Ростех» сообщил, что новая такая «летающая лаборатория» на базе самолёта Ту-214 совершила первый полёт после восстановления лётной годности.

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Как пишет «Ростех» со ссылкой на Объединённую авиастроительную корпорацию, данный экземпляр Ту-214 будет использоваться для испытаний оборудования и узлов в рамках полного импортозамещения и последующей модернизации Ту-214 как платформы.

Напомним, что сейчас надежды российской гражданской авиации возлагаются на пять самолётов: Superjet-100 (SSJ-New), МС-21, Ил-114-300, Ту-214, а также Ил-96-400. Все самолёты относятся к разным классам и предназначены для перелётов на разные расстояния. Boeing и Airbus теперь «токсичны» для России, и вряд ли даже в перспективе имеет смысл восстанавливать с ними отношения. Корпорации показали полное отсутствие самостоятельности и готовность «брать под козырёк» перед своими правительствами, а такие ненадёжные «партнёры», готовые забыть про условия договоров, не нужны, и с них, по хорошему, за такое поведение ещё истребовать компенсации необходимо.

#россия #авиация #промышленность #импортозамещение #гражданская авиация #авиастроение #ту-214
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