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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Видео: дрон-камикадзе «Ланцет» поразил Су-25 ВС ВСУ на аэродроме Долгинцево
Надо же, на третий год тоже нет навесов над самолётами. Может, дело в том, что навесы — не панацея?

Несколько дней назад в российском турбопатриотическом сегменте Сети была разогнана настоящая истерика на основе, как потом выяснилось, фейковой публикации о поражении беспилотниками ВСУ стоящего на аэродроме в Ахтубинске российского истребителя пятого поколения Су-57. Естественно, группы в соцсетях за разгон истерики извиняться не стали, свою вину и ошибку не признали, да и выводов из происходящего не делают. Так, например, выясняется, что на третий год вооружённого конфликта защитные навесы и прочие противодроновые сетки на аэродромах отсутствуют и с украинской стороны.

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Сегодня Минобороны России показало кадры уничтоженного вчера на аэродроме Долгинцево штурмовика Су-25 Воздушных сил ВСУ. Собственно, данное видео наглядно демонстрирует, что происходит, когда беспилотник действительно поражает боевой самолёт.

Что до «Ланцетов», то это уже не первый случай поражения данными барражирующими боеприпасами находящихся на стоянке на аэродромах базирования украинских боевых самолётов. Соответствующие кадры появляются в Сети регулярно, особенно, учитывая масштабы потерь украинской авиации за время этого конфликта.

Согласно комментарию российского оборонного ведомства, попадание в Су-25 было прямым, и самолёт не просто поражён, а уничтожен, то есть, не подлежит восстановлению.

#россия #украина #политика #боевые действия #«ланцет»
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