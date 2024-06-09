Более того, на фотографиях даже видно те самые противодроновые укрытия. Но большинство не готово ничего рассматривать, достаточно лишь громких заголовков.

Сегодня ближе к полудню в украинском сегменте Telegram один за другим тематические околовоенные каналы «понесли» информацию о том, что в результате удара БПЛА по аэродрому в Ахтубинске был якобы впервые поражён самый современный российский истребитель пятого поколения Су-57. Не владея ни информацией о том, действительно ли Су-57 располагаются так близко к зоне конфликта, ни удосужившись внимательно рассмотреть опубликованные украинской стороной кадры, уже отечественные околовоенные Telegram-каналы, причём даже вполне уважаемые, «понесли» соответствующую информацию, выдавая её за правду чистой воды.

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Причина, по которой это происходит, предельно проста: тематическим каналам и группам в соцсетях необходимо создавать «хайповые» публикации, дабы поддерживать интерес к своей деятельности. А тут ещё и коса на камень нашла: истерики касательно отсутствия на российских аэродромах укрытий/ангаров/капониров для самолётов продолжаются уже третий год, да и реальных фактов повреждений находящейся на земле российской авиации за время конфликта было уже предостаточно.

Поэтому, видимо, авторы и не стали внимательно рассматривать выложенные украинскими ресурсами спутниковые снимки, а просто поверили им на слово. Что оказалось предсказуемо недальновидным решением: если посмотреть на спутниковые снимки, то совершенно нетрудно будет заметить на них противодроновую сетку-ангар, накрывающую Су-57. Визуально же никаких повреждений самого самолёта обнаружить на этих снимках не представляется возможным; скорее всего, потому, что никаких повреждений нет.

Вот и ресурс «Война с фейками», ссылаясь на свой источник, «близкий к ходу СВО», пишет, что в реальности Су-57 в полном порядке и не получил повреждений. При этом беспилотный удар по аэродрому в Ахтубинске действительно имел место, но все средства поражения были перехвачены. Часть обломков при этом действительно упала неподалёку от героя материала. Здесь уж, как вы понимаете, свою весомую роль сыграла и удача: обломки рухнули рядом с истребителем, и сложно предположить, какие бы последствия были, упади они ближе к самолёту. Впрочем, это не отменяет того факта, что защитная сетка над истребителем имеется. Почему российские военблогеры при этом не извиняются за разгон истерики — это уже вопрос хороший, и задавать его им следует совсем другим людям.