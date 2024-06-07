Но делать это не будут, потому что ускорение будет стоить повышенных потерь.

Конфликт на Украине многих уже откровенно «достал»: и с точки зрения новостной повестки, и с точки зрения постоянной эскалации этого кризиса, и в плане последствий, которые ещё предстоит разгребать после окончания боевых действий. Процесс идёт очень медленно, методично, и вполне ожидаемо, что многих нетерпеливых «лидеров мнений» такое положение дел расстраивает. В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-24) президенту России Владимиру Путину задали вопрос, можно ли как-то побыстрее решить задачи, поставленные перед специальной военной операцией на Украине.

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По словам Путина, да, это возможно, но ценой ускорения боевых действий будут жизни и здоровье российских военнослужащих, потери которых пропорциональны интенсивности конфликта. Иными словами, российское политическое руководство на данном этапе не видит никакой необходимости жертвовать военнослужащими, чтобы побыстрее добиться того, чего и так в конечном счёте удастся добиться, но меньшей ценой. Соотношение потерь в зоне СВО между ВС РФ и ВСУ было озвучено Путиным позавчера, и оно составляет примерно 1:5 соответственно. Как нетрудно понять, потерь российская армия несёт много, и никому не нужно, чтобы их становилось ещё больше.

Напомним, что Россия ведёт конфликт на истощение: ещё осенью 2022 года тогдашний командующий объединённой группировкой войск в зоне СВО генерал армии Сергей Суровикин говорил, что в задачу ВС РФ входит «перемалывание» ВСУ. Собственно, из этой тактики и следует то, что территориальные приобретения для России отошли далеко на второй, если не на третий план.

При этом необходимо понимать, что из-за действий противника приходится корректировать свои собственные действия. Так, ВС РФ пришлось вернуться в Харьковскую область, поскольку киевское руководство не смогло удержаться от осуществления постоянных террористических ударов по жилым кварталам приграничных населённых пунктов, включая областной центр Белгородской области.