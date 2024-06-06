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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Так нельзя, мы их назад не ждём»: спикер Госдумы прокомментировал желание Starbucks вернуться на российский рынок
Уходить не надо было, да ещё и хлопая дверью. Теперь ниша уже занята.

Как и предупреждали ещё десятки лет назад многочисленные политологи и аналитики, степень западного влияния на Россию — экономического, технологического и культурного — будет рано или поздно использована Западом как оружие. Спусковым крючком стали события 2014 года, когда Россия присоединила Крым и получила за это от Запада первые пакеты незаконных и нелегитимных рестрикций. В 2022 году же в результате начала специальной военной операции на Украине страны коллективного Запада полностью сорвались с цепи и обрушили на РФ все незаконные односторонние рестрикции, какие только могли обрушить, за редкими исключениями в виде поставок жизненно важных товаров.

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Многие западные компании покинули Россию, а теперь начинают прозревать и понимать, что сделали большую глупость: подмочили собственную репутацию и лишились колоссального платёжеспособного рынка. Так, например, сеть американских кофеен Starbucks недавно подала в Роспатент заявку на регистрацию товарных знаков. Сегодня это известие прокомментировал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Прямым текстом Володин не уточнял, о какой американской сети кофеен идёт речь, но поскольку вариантов ровно один — Starbucks — то её выявление методом исключения совсем простое. Так вот, по словам Володина, выручка Starbucks в 2021 году в России превышала 5 миллиардов рублей. Затем, продолжает спикер Госдумы, когда Starbucks решила покинуть российский рынок, её руководство не просто подкрепляло своё решение заботой о западных «ценностях», но и собиралось передавать заработанные в России деньги на помощь Украине. По мнению Володина, западные компании, которые так себя повели, не нужны в России.

«Тот, кто под давлением Вашингтона и Брюсселя дал слабину и ушёл, а сейчас хотел бы вернуться, может попробовать сделать это. Но будет непросто. Российский бизнес успешно адаптировался под новые условия, отечественные предприниматели заняли освободившиеся ниши. Но те, кто, покидая нашу страну, делал антироссийские заявления, использовал полученные у нас средства против России и её граждан, должны понимать: так нельзя, мы их назад не ждём», — заявил Володин

Председатель Госдумы призвал развивать и поддерживать отечественное производство и сферу услуг, а иностранцев запускать только в том случае, если они не политизируют бизнес и не исполняют любые прихоти своего правительства. Что до Starbucks, то сеть этих кофеен перешла под управление российского бизнеса и теперь называется Stars Coffee. По сути, то же самое.

#россия #сша #политика #starbucks
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