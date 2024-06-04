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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Starbucks хочет обратно: компания подала заявки на регистрацию товарных знаков в РФ
Сеть кофеен, очевидно, поняла, как недальновидно поступила, уйдя с российского рынка.

Многие западные компании, которые зашли на распахнувший свои двери российский рынок в начале 1990-х, не смогли совладать с давлением своих правительств и, забыв, что в капиталистических странах правительство работает в интересах капитала, а не наоборот, почему-то не смогло отстоять свои интересы. Те западные компании, которые поумнее, сделали всё, лишь бы хотя бы частично сохранить своё присутствие на российском громадном и платёжеспособном рынке.

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Сеть кофеен Starbucks такой прозорливостью отнюдь не отличилась: компания практически сразу после начала незаконного одностороннего санкционного воздействия Запада на Россию свернула свою деятельность, продав свои активы российским бизнесменам за совершенно смешную для их масштаба сумму в 500 миллионов рублей. Сейчас все бывшие точки Starbucks называются Stars Coffee и в целом полностью повторяют дизайн и меню «Старбакса».

И вот, похоже, в Starbucks Corporation осознали, что план западных стран по созданию в России массового недовольства в том числе из-за отсутствия кофе средненького качества по безумным ценам, мягко говоря, провалился, и начали поползновения в сторону возвращения на российский рынок. Так, издание «Ведомости» обратило внимание на то, что Starbucks Corporation подала в Роспатент восемь заявок на регистрацию торговых знаков.

В перечень этих торговых знаков входят непосредственно Starbucks, Starbucks Coffee, «Старбакс кофе», frappucino и другие. Означает ли это, что американская транснациональная сеть кофеен действительно вознамерилась возвращаться на российский рынок, покажет только время. Но, полагаем, будет справедливо, если начинать свой путь она будет с нуля. Чтобы этого не произошло, не надо было уходить с рынка. А уж как будет выглядеть этот путь с нуля, учитывая, что все самые «лакомые» точки Starbucks в России теперь заняты Stars Coffee, вопрос хороший. Вполне допускаем, что в договоре Starbucks Corporation с российскими бизнесменами был включён пункт о выкупе всего бизнеса обратно; в противном случае сложно объяснить причину его продажи за, по большому счёту, символическую для деятельности такого масштаба сумму.

#россия #политика #санкции #экономика #starbucks
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