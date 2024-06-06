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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Генсек НАТО не считает, что альянс неизбежно вступит в войну с Россией
Прекращайте поставки оружия Украине, соглашайтесь на формирование новой архитектуры европейской безопасности, и всё. Если нет, то, увы, ничего нельзя исключать.

Сейчас в западных странах очень активно запугивают население сказками о том, что «страшная реваншистская Россия» воссоздаёт «великий и ужасный Советский Союз», и обязательно придёт по души простых европейцев. Страх, будучи одним из основных инструментов манипуляции массами людей, позволяет тем же европейским политикам тратить деньги на закупки американского оружия вместо финансирования собственной экономики, и не вызывать при этом острое недовольство в обществе.

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Пока одни занимаются запугиваниями, другие при этом успокаивают взвинченное население. Так, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который прекрасно понимает, чем закончится гипотетический конфликт альянса с Россией, заявил, что не считает неизбежным прямое столкновение этих двух военных сил.

По словам Столтенберга, задача НАТО наоборот заключается в предотвращении подобного сценария развития событий.

Осознаёт ли Столтенберг, что действия стран-членов НАТО напротив — приближают нас к апокалиптическому сценарию — вопрос, что называется, со звёздочкой. Вчера президент России Владимир Путин объяснил, что необходимо сделать для окончания украинского кризиса и, как следствие, исключения возможности его распространения за пределы Украины. Для этого необходимо перестать поставлять Киеву вооружения, и тогда конфликт, понятно, с каким результатом, завершится в течение двух—трёх месяцев. Естественно, позволить себе это Запад, загнавший себя с Украиной в ловушку нарративов, не может. Следовательно, готовиться надо к худшему. Например, к ударам третьими сторонами российским оружием по западным «чувствительным объектам». По мнению многих политологов, выход из этого кризиса возможен только в результате осознания Западом угрозы собственной безопасности от его продолжения.

#россия #украина #политика #боевые действия #нато #психиатрия
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А в реале оказалось что так у тебя,ну а что я запись не проврил изначально что 30 кадров -ну мой косяк.зато ниже выложил где твою просто унижаю
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grazer08
18:13
Кажись совсем кукуха поехала у Столбика от норвежских мухоморов.
Генсек НАТО не считает, что альянс неизбежно вступит в войну с Россией
Nvidia&Intel Hater
18:12
Обтекай -тебе больше ничего с твоим вантузом не остается
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 4060 – почему не стоит покупать видеокарту после майнинга
grazer08
18:11
Ход боевых действий идет по плану Генштаба ВС РФ. Уже у Харькова, скоро Одесса и Киев. А вот ты, нашёл дыру, в которую залезешь?
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Nvidia&Intel Hater
18:11
аа уже пошли левые отмазки.понятно все.то есть фризов нет и на 20 кадров более показывает и четкость в разы лучше твоего мыла -и сразу пошло чтот не так.да иди ты нахуй.мне вот занятся нечем как играт...
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 4060 – почему не стоит покупать видеокарту после майнинга
HREN
18:11
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Tarment
18:09
Чепуха, 45 минутное видео сними как я
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Nvidia&Intel Hater
18:09
Выше нормальное видео где тебя оприходуют снова с твоим огрызком
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 4060 – почему не стоит покупать видеокарту после майнинга
Nvidia&Intel Hater
18:06
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