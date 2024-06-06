Прекращайте поставки оружия Украине, соглашайтесь на формирование новой архитектуры европейской безопасности, и всё. Если нет, то, увы, ничего нельзя исключать.

Сейчас в западных странах очень активно запугивают население сказками о том, что «страшная реваншистская Россия» воссоздаёт «великий и ужасный Советский Союз», и обязательно придёт по души простых европейцев. Страх, будучи одним из основных инструментов манипуляции массами людей, позволяет тем же европейским политикам тратить деньги на закупки американского оружия вместо финансирования собственной экономики, и не вызывать при этом острое недовольство в обществе.

реклама

Пока одни занимаются запугиваниями, другие при этом успокаивают взвинченное население. Так, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который прекрасно понимает, чем закончится гипотетический конфликт альянса с Россией, заявил, что не считает неизбежным прямое столкновение этих двух военных сил.

По словам Столтенберга, задача НАТО наоборот заключается в предотвращении подобного сценария развития событий.

Осознаёт ли Столтенберг, что действия стран-членов НАТО напротив — приближают нас к апокалиптическому сценарию — вопрос, что называется, со звёздочкой. Вчера президент России Владимир Путин объяснил, что необходимо сделать для окончания украинского кризиса и, как следствие, исключения возможности его распространения за пределы Украины. Для этого необходимо перестать поставлять Киеву вооружения, и тогда конфликт, понятно, с каким результатом, завершится в течение двух—трёх месяцев. Естественно, позволить себе это Запад, загнавший себя с Украиной в ловушку нарративов, не может. Следовательно, готовиться надо к худшему. Например, к ударам третьими сторонами российским оружием по западным «чувствительным объектам». По мнению многих политологов, выход из этого кризиса возможен только в результате осознания Западом угрозы собственной безопасности от его продолжения.