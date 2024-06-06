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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВСУ ночью нанесли удар по Новошахтинскому НПЗ
Необучаемость выглядит примерно так. Страна стремительно теряет электрогенерацию, но продолжает провоцировать куда более могущественного оппонента.

Казалось бы, Минобороны России предельно понятно отмечает, что потери Украиной её электрогенерирующих мощностей являются результатом ударов возмездия, наносящихся в ответ на незаконные обстрелы российской топливно-энергетической инфраструктуры. Вывод из этого достаточно простой: хочешь остаться хотя бы с какой-то электрогенерацией и жить в условиях веерных отключений не десятилетия, а хотя бы пару лет (меньше из-за масштаба повреждений уже не получится), прекрати устраивать террористические с точки зрения международного права обстрелы российской территории.

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Но принятие рациональных решений — это не про современное киевское руководство, которое продолжает провоцировать российское политическое руководство на отдачу приказов на дальнейшее поражение украинских электростанций. Сегодня официальный Киев, по всей видимости, обеспечил себе ещё один групповой или массированный удар возмездия по объектам энергетики: ночью ударами беспилотников ВСУ был повреждён Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). На текущий момент пожар был потушен, но ущерб предприятию нанесён, и сейчас подсчитывается масштаб этого ущерба и время, которое потребуется на устранение последствий попадания БПЛА.

Параллельно с этим ночью как минимум один украинский БПЛА преодолел заслон ПВО и смог ударить по нефтебазе в Белгородской области, из-за чего сгорел один резервуар с топливом.

Сейчас уже даже западные СМИ предрекают гражданам Украины тяжелейшую зиму, поскольку в ходе боевых действий страна лишилась (в результате повреждений или же в результате установления ВС РФ контроля над электростанциями) примерно 2/3 всей своей электрогенерации и сейчас живёт, по сути, на базовой генерации атомных электростанций. Зачем в такой ситуации продолжать провоцировать Россию, которой обязательно придётся отвечать на действия Киева, это, опять же, вопрос наличия или отсутствия логики.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия #энергетика
4
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Российское руководство не стало уточнять, кому передаст вооружения для нанесения ударов по странам Запада
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kitava
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