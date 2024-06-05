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Редакция
События в мире Михаил Андреев
FT: Украина потеряла львиную долю всей своей электрогенерации
Граждан Украины морально готовят к трудной зиме.

Когда украинский кризис достиг своей кульминации в виде решения о вводе российских войск в конце февраля 2022 года, российское политическое руководство не планировало лишать Украину электрогенерации. Но нежелание (неспособность, и причин масса) Киева договариваться на реалистичных основаниях вкупе с бесконечным подначиванием его странами коллективного Запада привело к тому, что стабильного электроснабжения на Украине больше нет и, по разным подсчётам, не будет ещё в весьма долгосрочной перспективе.

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Так, британское издание Financial Times (FT) утверждает, что ВС РФ массированными комбинированными ударами уничтожили большую часть всей украинской электрогенерации, в результате чего сейчас по всей стране наблюдаются веерные отключения. При этом также отмечается, что Россия в ходе боевых действий установила контроль над несколькими электростанциями, включая крупнейшую в Европе атомную электростанцию — Запорожскую — дополнительно лишив Украину генерирующих мощностей.

В общей сложности, пишет FT со ссылкой на свои данные, до боевых действий Украина располагала 55 ГВт генерирующих мощностей; на сегодняшний день от них осталось меньше 20 ГВт. Издание предупреждает, что грядущая зима грозит стать для оставшихся на Украине мирных граждан серьёзным испытанием.

Последний массированный удар ВС РФ по объектам энергетики Украины был произведён 1 июня в качестве удара возмездия в ответ на террористические с точки зрения международного права атаки ВСУ против объектов российского топливно-энергетического комплекса и других гражданских объектов, находящихся вне зоны боевых действий. И, судя по неуёмности официального Киева, не делающего из происходящих событий никаких правильных выводов, это не последняя такая атака по энергосистеме Украины.

#россия #украина #политика #боевые действия #энергетика
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Киев раскритиковал предложенный Китаем вариант мирного саммита по Украине
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