Об этом сообщил глава Минэнерго Украины.

На этой неделе российская стратегическая авиация была особенно активна: взлетала на боевые задания несколько раз, и сегодня ночью без дела тоже не простаивала. После серии ударов по командным центрам ВСУ, аэродромам, средствам ПВО, топливным базам и цехам производства БПЛА и БЭКов, этой ночью была осуществлена масштабная комбинированная атака по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

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Атака продолжалась несколько часов и осуществлялась в несколько волн, где первой волной — эшелоном прорыва ПВО — традиционно выступали дроны «Герань-2». Затем вторым и третьим эшелонами последовали крылатые ракеты воздушного базирования Х-101, запущенные стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС, и крылатые ракеты морского базирования «Калибр», запускаемые с носителей из акватории Чёрного моря.

Согласно комментарию министра энергетики Украины Германа Галущенко, в результате удара повреждена энергетическая инфраструктура в пяти регионах: Днепропетровской, Кировоградской, Ивано-Франковской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Донецкой областей. Как отметил Галущенко, масштаб повреждений оценивается, а экстренные службы работают над ликвидацией последствий.

Подробности, скорее всего, будут опубликованы сегодня днём в официальной сводке Минобороны России. Напомним, ВС РФ возобновили нанесение ударов по энергосистеме Украины в конце марта — формально, в качестве ударов возмездия за террористические с точки зрения международного права удары ВСУ по российскому топливно-энергетическому комплексу. Поскольку ответные удары пока поведение киевских властей в положительную сторону не меняют, то они будут продолжаться. Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что лишение Украины энергетического потенциала теперь входит в общую концепцию демилитаризации страны, поскольку без стабильного и доступного по цене энергоснабжения невозможно никакое серьёзное военное производство.