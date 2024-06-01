Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВС РФ нанесли масштабный удар по энергетическим объектам Украины в нескольких регионах
Об этом сообщил глава Минэнерго Украины.

На этой неделе российская стратегическая авиация была особенно активна: взлетала на боевые задания несколько раз, и сегодня ночью без дела тоже не простаивала. После серии ударов по командным центрам ВСУ, аэродромам, средствам ПВО, топливным базам и цехам производства БПЛА и БЭКов, этой ночью была осуществлена масштабная комбинированная атака по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

реклама

Атака продолжалась несколько часов и осуществлялась в несколько волн, где первой волной — эшелоном прорыва ПВО — традиционно выступали дроны «Герань-2». Затем вторым и третьим эшелонами последовали крылатые ракеты воздушного базирования Х-101, запущенные стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС, и крылатые ракеты морского базирования «Калибр», запускаемые с носителей из акватории Чёрного моря.

Согласно комментарию министра энергетики Украины Германа Галущенко, в результате удара повреждена энергетическая инфраструктура в пяти регионах: Днепропетровской, Кировоградской, Ивано-Франковской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Донецкой областей. Как отметил Галущенко, масштаб повреждений оценивается, а экстренные службы работают над ликвидацией последствий.

Подробности, скорее всего, будут опубликованы сегодня днём в официальной сводке Минобороны России. Напомним, ВС РФ возобновили нанесение ударов по энергосистеме Украины в конце марта — формально, в качестве ударов возмездия за террористические с точки зрения международного права удары ВСУ по российскому топливно-энергетическому комплексу. Поскольку ответные удары пока поведение киевских властей в положительную сторону не меняют, то они будут продолжаться. Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что лишение Украины энергетического потенциала теперь входит в общую концепцию демилитаризации страны, поскольку без стабильного и доступного по цене энергоснабжения невозможно никакое серьёзное военное производство.

#россия #украина #политика #боевые действия #энергетика
+
Написать комментарий (0)
«Тушение пожара огнемётом»: Орбан раскритиковал НАТО за втягивание Европы в масштабный конфликт
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Core i7-10700K vs Core i3-14100F – почему мощный процессор никогда не окупится в игровом ПК
77
12 самых продаваемых компьютерных мониторов в 2024 году — разрешение Full HD теряет популярность
38
О блокировке аккаунтов Steam апрель-май 2024 - пруфы и доказательства
12
Почему вам не нужна брендовая видеокарта, и стоит ли покупать бюджетный Palit вместо дорогого Asus
16
Обзор сериала Сёгун
7
Обзор и тестирование материнской платы MSI B760 Gaming Plus WIFI
5
ТОП-5 мониторов для киберспорта — рейтинг 2024 года
10
Влияние виртуализации и целостности памяти на FPS в PUBG
17
Почему Китай не будет резко девальвировать юань — мнение эксперта
1
Итоги State of Play 2024: Sony опять никого не впечатлила
1

Сейчас обсуждают

Вячеслав Крицков
06:40
Сапфир бесспорно один из наилучших, но куда делся msi , на мой взгляд 20 лет назад именно он был лучшим , и далеко не Асус...
Почему вам не нужна брендовая видеокарта, и стоит ли покупать бюджетный Palit вместо дорогого Asus
Вячеслав Крицков
06:39
Сапфир бесспорно один из наилучших, но куда делся msi , на мой взгляд 20 лет назад именно он был лучшим , и далеко не Асус...
Почему вам не нужна брендовая видеокарта, и стоит ли покупать бюджетный Palit вместо дорогого Asus
Windmark
06:22
12700к ещё норм тянет ?
Итог четырех лет апгрейдов моего игрового ПК или почему компьютер надо покупать целиком и сразу
Эдуард Кузнецов
06:00
Тоесть, по версии самсунг, нвидия вообще ничего не продает))
Спрос на ускоритель AMD MI300X AI оказался низким
Немрущий фраг
05:57
Маск просто: 1. Ни в чем не нуждается 2. Не пашет по 10 часов на других 3. А по выходным раком на даче не копает грядки чтоб сэкономить 4. У него нет ипотеки 5. Он не косит 10 соток триммером и не уби...
Российская противовоздушная оборона сбила 12 беспилотников ВСУ над территориями России
Windmark
05:52
Эх , с другом в 4ю часть очень долго рубили . Самая лучшая часть этой серии игр
Игра Dynasty Warriors: Origins выйдет в 2025 году
Евгений Карауш
05:46
Так на х670е уже сейчас такие частоты поддерживаются после обновления биоса но сами процессоры плохо с этим работают.
На замену чипсетам AMD B650E и B650 придут B850 и B840
tihonov.67
05:43
а точно ли слитки золотые ...
Индия вывезла из банков Великобритании более 100 тонн своего золота
Антон Беспалов
05:31
И давайте выкинем сотовые телефоны, компьютеры, микроволновки, и вернемся в каменный век, он был так прекрасен
Российские операторы связи жалуются на запрет размещения базовых станций вблизи жилых домов
tihonov.67
05:28
сгореть хотите, дятлы ...
NYT: Джо Байден склоянется к разршению для Киева наносить удары вглубь России американским оружием
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем