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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава МИД Украины заявил, что Киев будет просить США и Европу снять все ограничения на применение западного оружия по территории РФ
Похоже, на Украине ещё слишком много объектов энергетики.

Поскольку все предыдущие «нарративы», тактики и стратегии Запада и подначиваемой им Украины в отношении России в целом и текущего вооружённого конфликта в частности не увенчались никаким успехом для соответствующих планировщиков, а простор для действий постоянно сужается, то остаются только всё более и более опасные с точки зрения эскалации этого кризиса опции. Так, ряд западных стран «разрешили» Украине использовать переданное в пользу ВСУ вооружение западного производства для нанесения ударов по общепризнанной территории России.

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Мы уже много раз говорили, что общепризнанная территория РФ не является зоной боевых действий, и что между Россией и Украиной даже формальной войны-то нет, поэтому с точки зрения международного права любые удары по российской территории незаконны и классифицируются Москвой как террористические акты. Так оно следует из международного права, но поскольку мы живём во времена, когда международное право попрано всеми, и западными странами в первую очередь, то обучать украинское политическое руководство приходится совсем другими методами.

Тем не менее, обучение пока проходит тяжело по причине отсутствия у студента стремления к выучиванию уроков. Так, несмотря на то, что на удары по территории России впоследствии идут удары возмездия по очень чувствительным украинским целям, включая объекты энергетики, выводов в Киеве всё также не делают. Более того, действуют диаметрально противоположно логичному поведению: по словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Киев будет просить страны Запада снять все ограничения на применение переданного ВСУ западного оружия по территории России.

К сожалению, конфликт продолжает эскалироваться, и может дойти до той точки, когда Москве не останется других вариантов, кроме как остудить пыл коллективного Запада прямыми ракетными ударами по предприятиям военно-промышленного комплекса в Европе. Запад предупреждали, но там продолжают наивно верить в то, что заниматься эскалацией украинского кризиса можно без рисков для себя. Недавний зловещий комментарий президента России относительно скромных территорий и высокой плотности населения европейских стран нужного уровня огласки в той же самой Европе почему-то не получил, хотя к этому заявлению следовало бы прислушаться максимально внимательно.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия
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