Электрогенерация всё, да и в качестве моста плотину тоже «временно» закрыли.

Сегодня ночью ВС РФ нанесли масштабный комбинированный удар по объектам энергетики Украины. В очередной раз Минобороны России, дабы сохранить лицо перед дружественными странами, которые, чего уж греха таить, обеспокоены систематическим «выносом» инфраструктуры на Украины, заявило о том, что удар носил характер возмездия за постоянные попытки ВСУ наносить террористические в рамках международного права удары по российской критической инфраструктуре, находящейся вне зоны боевых действий.

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Как итог, за сегодняшнюю ночь были поражены две ТЭС и две ГЭС. В детали ни Москва, ни Киев не вдаются, но о том, что одной из целей удара стала Днепровская ГЭС (ДнепроГЭС), а если конкретно, то её машинный зал и расположенная рядом повышающая подстанция, сообщили сегодня представители украинской власти.

Согласно официальным украинским сведениям, а их, как вы понимаете, надо учитывать с очень большой долей скептицизма, ДнепроГЭС находится в критическом состоянии, и ни о какой электрогенерации на ней речи уже не идёт. Кроме того, был закрыт проезд автомобильного транспорта по плотине. Насколько долго, не уточняется.

Отметим, что гидроэлектростанции на Украине являются маневровыми, то есть, служат преимущественно для сглаживания пиковых нагрузок. Базовой генерацией в стране остаются атомные электростанции, обеспечивающие Украину сейчас, после потери и остановки Запорожской АЭС, примерно на 30 %, и удары по которым ВС РФ наносить не будут.