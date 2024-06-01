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Редакция
События в мире Михаил Андреев
На Украине в результате ночного удара ВС РФ повреждены две тепловые и две гидроэлектростанции
Об этом сообщили компании «ДТЭК» и «Укргидроэнерго» соответственно.

Сегодня ночью ВС РФ осуществляли нанесение масштабного комбинированного удара по объектам энергосистемы Украины. Около часа назад Минобороны России сей факт подтвердило, назвав действия ответным ударом на попытки Киева наносить ущерб российской энергетике и транспортной отрасли (напоминаем, любые удары ВСУ по территории России незаконны в рамках международного права в условиях отсутствия формальной войны между странами, и потому классифицируются Москвой как террористические акты).

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В подробности МО РФ традиционно не вдаётся, но здесь заинтересованную общественность решили выручить непосредственно украинские организации и ведомства. Так, компания «ДТЭК», управляющая тепловыми электростанциями (ТЭС) Украины, заявила о повреждении двух станций в ходе ночного удара. Также две гидроэлектростанции (ГЭС) получили ночью повреждения, о чём рапортовала уже компания-оператор «Укргидроэнерго». Во всех четырёх случаях, как сообщается, критический ущерб был нанесён оборудованию станций и близлежащим объектам (по всей видимости, подстанциям).

Следует отметить, как сильно на Украине сейчас контролируется информационное пространство. Казалось бы, удары наносились по объектам в районах с высокой плотностью населения, и кадры с последствиями этих ударов должны были разлететься по Сети. Но нет: видимо, украинским источникам было дано указание не давать ход поступающим к ним фотографиям и видео, дабы не разрушать миф о «полностью отражённой» ракетной атаке.

Как уже отмечалось, ликвидация энергетического потенциала Украины ныне введена российским политическим руководством в общую концепцию демилитаризации Украины. На эту судьбу официальный Киев обрёк себя сам попытками (нередко успешными) наносить ущерб российским нефтеперерабатывающим заводам, электроподстанциям, газопроводам, нефтепроводам и прочему. В очередной раз напоминаем, что территория России не является зоной боевых действий, и любые удары по ней рассматриваются как теракты. Собственно, поэтому Минобороны полностью вправе наращивать эскалацию и наносить удары возмездия по критически важной инфраструктуре Украины, не вызывая при этом претензий у дружественных государств.

#россия #украина #политика #боевые действия #энергетика
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Украинские промышленники бьют в набат из-за ситуации с энергетикой в стране
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