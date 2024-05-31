Кажется, пора МИДу вызывать на ковёр посла США в Москве.

Западные страны, не чувствуя угрозы своему существованию, обсуждают не только «разрешение» на применение Украиной оружия западного производства по общепризнанной территории России, но и намерены напрямую участвовать в этом процессе. По крайней мере, к такому выводу нас склоняет издание The New York Times, которое со ссылкой на американских чиновников сообщило о том, что Пентагону поручили разрабатывать для Украины «точные рекомендации» по ударам на территории России.

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Если верить материалу, то соответствующее поручение уже было передано министром обороны США Ллойдом Остином командующему силами НАТО в Европе Кристоферу Каволи. Тот, в свою очередь, передал его украинской стороне.

Возможно, настала пора вызвать посла США на Смоленскую площадь для долгого и очень серьёзного разговора. Необходимо понимать, что на Украине вся ситуация развивается не по плану коллективного Запада, а в этот проект было вложено столько средств и репутации, что признать полный провел данного проекта ни в Вашингтоне, ни в европейских столицах не в состоянии. Это политически просто невозможно с действующими западными «элитами». К сожалению, эта бесконечная и крайне опасная эскалация может очень печально закончиться, особенно в свете недавнего комментария президента России Владимира Путина о соотношении площади и плотности населения европейских стран. По необъяснимой причине, этот комментарий Путина, предельно ясно объясняющий, что будет, если Запад заиграется, в европейской прессе был полностью проигнорирован.