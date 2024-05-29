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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Кирби: США не давали Киеву разрешение на удары американским оружием по территории РФ
В США сейчас левое полушарие не знает, что делает правое, и наоборот.

Несмотря на то, что вчера президент России Владимир Путин весьма недвусмысленно намекнул на то, что будет ждать европейские страны в случае, если эскалация украинского кризиса выйдет за рамки международного права, по которому Украине запрещено наносить удары по общепризнанной территории России, которая не является зоной боевых действий, отдельные неоконсерваторы всё никак не угомонятся со своей воинственной риторикой. Поскольку в случае, если будет применён последний аргумент, достанется всем, то сегодня координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в очередной раз принялся успокаивать собравшихся журналистов и публику.

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По словам Кирби, США не меняли свою позицию касательно ударов ВСУ американским оружием по территории России: Вашингтон не поддерживает это и не одобряет.

Стоит отметить, что в США члены политического истеблишмента говорят разные вещи и, похоже, разные части элит не понимают, что делают другие части элит. В Граде на холме, безусловно, есть подпитываемая военно-промышленным комплексом «партия войны», но есть и те, кто прекрасно отдают себе отчёт в том, что удары по территории России в условиях отсутствия формальной войны между РФ и Украиной, это незаконно. В Европе, к сожалению, с юридическим образованием, да и с образованием вообще, у элит и политиков всё совсем печально, поэтому даже таких базовых основ международного права там не знают, продолжая продвигать идею безудержной эскалации, которая ни к чему хорошему не приведёт ни Украину, ни Европу.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
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