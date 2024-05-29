Официально ныне являющаяся членом НАТО Швеция делает всё от неё зависящее, чтобы конфликт на Украине затянулся на как можно большее время. К чему это затягивание приводит и ещё приведёт, догадаться несложно — к новым территориальным приобретениям ВС РФ — и дальнейшему сжиганию мостов для восстановления хотя бы каких-то отношений с коллективным Западом. Шведов, которые, видимо, не ознакомились со вчерашним зловещим заявлением президента России, это почему-то не беспокоит, поэтому стало известно, что Стокгольм выделил вооружений на $1,25 млрд.
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В состав этого крупнейшего шведского пакета военной «помощи» для Украины войдут артиллерийские боеприпасы, бронетехника, средства ПВО, а также два самолёта Saab 340 AEW&C дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО).
В представлении Швеции эти самолёты ДРЛО будут работать совместно с готовящимися к передаче Киеву истребителями F-16. Где эти самолёты будут летать, пока что загадка. Скорее всего, по понятным причинам, где-то к западу или юго-западу от Украины, где они будут покрывать западные регионы страны.
Как видим, эскалация этого конфликта продолжается. По мнению политологов, вряд ли разрядка этого конфликта произойдёт раньше, чем случится кризис с неприемлемой угрозой сохранности европейских государств. На месте оных мы бы очень хорошо прислушались к комментарию президента России о том, что европейские страны отличаются очень малой территорией и очень высокой плотностью населения. Более прямого и грозного намёка на возможные последствия от российского высшего политического руководства уже вряд ли дождутся.