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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Швеция предоставит Украине два самолёта дальнего радиолокационного обнаружения
В эскалацию играют уже даже те, кому следовало бы сидеть тише воды ниже травы ради собственного же блага.

Официально ныне являющаяся членом НАТО Швеция делает всё от неё зависящее, чтобы конфликт на Украине затянулся на как можно большее время. К чему это затягивание приводит и ещё приведёт, догадаться несложно — к новым территориальным приобретениям ВС РФ — и дальнейшему сжиганию мостов для восстановления хотя бы каких-то отношений с коллективным Западом. Шведов, которые, видимо, не ознакомились со вчерашним зловещим заявлением президента России, это почему-то не беспокоит, поэтому стало известно, что Стокгольм выделил вооружений на $1,25 млрд.

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В состав этого крупнейшего шведского пакета военной «помощи» для Украины войдут артиллерийские боеприпасы, бронетехника, средства ПВО, а также два самолёта Saab 340 AEW&C дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО).

В представлении Швеции эти самолёты ДРЛО будут работать совместно с готовящимися к передаче Киеву истребителями F-16. Где эти самолёты будут летать, пока что загадка. Скорее всего, по понятным причинам, где-то к западу или юго-западу от Украины, где они будут покрывать западные регионы страны.

Как видим, эскалация этого конфликта продолжается. По мнению политологов, вряд ли разрядка этого конфликта произойдёт раньше, чем случится кризис с неприемлемой угрозой сохранности европейских государств. На месте оных мы бы очень хорошо прислушались к комментарию президента России о том, что европейские страны отличаются очень малой территорией и очень высокой плотностью населения. Более прямого и грозного намёка на возможные последствия от российского высшего политического руководства уже вряд ли дождутся.

#россия #украина #политика #боевые действия #швеция
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