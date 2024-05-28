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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Курьерская служба СДЭК возобновит выдачу посылок до 29 мая после четырёхдневного сбоя из-за хакерской атаки
По крайней мере, обещает начать выдачу посылок, а там как пойдет.

Курьерская служба СДЭК планирует возобновить выдачу посылок к концу текущего месяца, после того как на протяжении трёх дней компания столкнулась с техническими неполадками. Процесс восстановления затрагивает бизнес-операции по всей стране, где ежедневно обрабатывается приблизительно 300 тысяч отправлений.

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По информации, предоставленной Михаилом Берггреном, директором по коммуникациям СДЭК, пункты выдачи посылок возобновят выдачу не позднее 29 мая. Руководство компании работает над полными мерами по восстановлению обслуживания, включая разработку альтернативных путей решения проблемы.

Напомним, в течение последних трёх дней пользователи сервиса испытали трудности с получением и доставкой своих заказов, что руководство СДЭК связало с техническими сбоями системы. Отгрузка и обработка посылок вручную были исключены из процесса, чтобы избежать возможных ошибок и накладок.

Попытка возобновить функционирование сервиса была запланирована на 27 мая, однако, к следующему дню проблемы затронули и интернет-платформу компании. Специалисты не исключают возможность кибератаки, результатом которой стало взлом баз данных.

Ответственность за недавний сбой в системе взяла на себя хакерская группировка Head Mare, заявив о своей причастности к произошедшему с помощью шифровальщика. Объявления в Twitter, подкреплённые скриншотами доступа к данным СДЭК, подтверждают утверждения хакеров о том, что их действия оказались успешными. Упоминается также об уязвимости системы кибербезопасности и нечастом создании резервных копий, что могло способствовать потере важной информации.

Дополнительно к этому, хакеры направили критику в адрес консультационной фирмы Bi.Zone, предоставляющей услуги в области кибербезопасности СДЭК, заявив об их непрофессионализме.

С момента основания в 2000 году, СДЭК располагает расширенной сетью пунктов выдачи, покрывающей 31 страну, включая более 3,8 тысячи пунктов только по России. Финансовые показатели компании демонстрируют явный успех на рынке доставки, с оборотом в размере более 34 миллиардов рублей в текущем году.

#хакеры #кибербезопасность #сдэк
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