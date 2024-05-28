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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Киеве заявили о повреждении или уничтожении всех ТЭС на Украине
Доля генерации ТЭС якобы сократилась до 5 %.

Хотя ВС РФ снова прекратили наносить массированные и групповые удары по объектам энергосистемы Украины, последствия ударов мая—апреля, когда целями были непосредственно объекты генерации, будут ощущаться ещё очень долго. Вчера украинцев предупредили о том, что жить с веерными отключениями электроснабжения им придётся по меньшей мере два года. Сегодня же в компании «Укрэнерго» объяснили, почему такие меры являются неизбежной необходимостью.

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По словам члена наблюдательного совета «Укрэнерго» Юрия Бойко, в результате российских ударов на Украине не осталось ни одной неповреждённой тепловой электростанции (ТЭС). Сейчас тепловая генерация в общем энергобалансе страны выдаёт лишь 5 % электроэнергии вместо стандартных 30 %. Также, добавил Бойко, большие потери понесла и гидроэнергетика: две ГЭС полностью выведены из строя.

Чиновник добавил, что в связи с потеплением и увеличением продолжительности светового дня спрос на электроэнергию снизился, однако когда настанет летняя жара, снова начнутся проблемы и последствия дефицита мощностей.

Безусловно, Бойко, во-первых, преувеличивает масштаб разрушений в связи с российскими ракетными ударами, а, во-вторых, преуменьшает запас прочности украинской энергетики. Необходимо понимать, что украинская энергосистема проектировалась ещё в советские времена в расчёте на то, что Украина — это один из ключевых промышленных центров Союза. За последние 33 года, и особенно активно за последние 2 года Украина лишилась промышленности, в то время как электрогенерация, возведённая с колоссальным запасом, в стране осталась. Так что длительных блэкаутов по всей стране, если, конечно, Россия не возобновит нанесение ударов и не добавит к целям распределительные подстанции от атомных электростанций (что крайне маловероятно), не будет.

#россия #украина #политика #боевые действия #энергетика
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Путин намекнул, что ждёт европейские страны, если они разрешат Украине использовать западное оружие против России
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