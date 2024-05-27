А там якобы что-то восстановят или отремонтируют. 30 лет ничего не восстанавливали и не ремонтировали, а теперь-то обязательно.

Последние несколько недель на Украине наблюдается острейший дефицит электроэнергии. Первопричиной этого дефицита являются незаконные удары ВСУ по российским территориям, включая объекты топливно-энергетического комплекса, за которые ВС РФ осуществляли (и, вероятно, продолжат это делать) систематические массированные и групповые удары возмездия по объектам энергетики Украины. Поначалу дефицит удавалось покрывать за счёт импорта из Европы, пока в граничащих с Украиной странах наблюдался избыток генерирующих мощностей перед наступлением лета и роста потребления, теперь же покрывать его, да ещё и с учётом нанесения существенных повреждений Бурштынскому энергоузлу, нечем.

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Ситуация тяжёлая, но не критическая: базовая генерация в виде АЭС у Украины остаётся, а ВС РФ почему-то не препятствуют осуществлению перетоков электроэнергии. Это значит, что тотального блэкаута в стране не случится, если, конечно, характер проведения специальной военной операции не изменится, но вот веерные отключения будут продолжаться. И будут продолжаться очень долго: о том, что новая украинская энергетическая реальность — это минимум на два года, заявил президент объединения украинских энергетических компаний Energy Club Максим Немчинов.

По словам Немчинова, гражданам необходимо адаптироваться и понимать, что часть энергосистемы придётся строить с нуля, другую часть восстанавливать, а что-то перестраивать и модернизировать, и всё это требует времени и средств.

Чего Немчинов не отметил, что у Украины отсутствуют и средства, и время. Но это, видимо, чтобы совсем уж не вгонять население в беспросветную во всех смыслах депрессию.