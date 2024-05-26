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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Канцлер ФРГ выступил против использования немецкого оружия для ударов по территории РФ
Это может очень печально закончиться для Германии, поэтому и выступил.

Последнее время на Западе из-за бесконечных истерических требований Киева всерьёз обсуждается тема выдачи ВСУ разрешения на нанесение ударов по территории России с использованием западного оружия. Мы беспрестанно повторяем, что Украина в рамках международного права при отсутствии объявленной войны наносить удары по любым российским объектам вне непосредственной зоны конфликта: подобные действия автоматически классифицируются как теракты и военные преступления.

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Официальный Киев наивно полагает, что отвечать за это ему не придётся, тогда как на самом деле обязательно придётся, ну а западные страны и рады подыграть Украине, используемой ими как инструмент для «ослабления» России. Впрочем, большинство западных политиков всё же отдают себе отчёт в том, что подобная эскалация чревата чудовищными рисками и последствиями катастрофических масштабов, ведь Москва может ответить, например, массированными ракетными ударами по предприятиям западного военно-промышленного комплекса.

В числе тех, кто выступают категорически против такого рода эскалации, канцлер ФРГ Олаф Шольц. Сегодня он заявил, что не против разрешения Украине применять немецкое оружие для нанесения ударов по российской территории. По словам Шольца, есть правила, которые были оговорены с Украиной, которые работают и от которых никто не отступал.

Незаконные PR-выходки ВСУ уже привели к последствиям отнюдь не PR-масштаба для Украины. Например, сейчас ВС РФ занимаются созданием санитарной зоны на севере Харьковской области, а Владимир Зеленский опасается того, что следующая группировка ВС РФ зайдёт уже в Сумскую область. Кроме того, в качестве ударов возмездия российская армия систематически «выносит» энергосистему Украины, без которой экономическое будущее страны весьма туманно.

#россия #украина #политика #боевые действия #германия
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