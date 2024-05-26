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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский заявил, что Россия готовит новое наступление на севере Украины
Может, и готовит. Санитарная зона-то сама не появится, а Киев продолжает заниматься террором.

С современными средствами спутникового наблюдения и объективного контроля, а мы не забываем, что весь натовский (американский) спутниковый сегмент разведки сейчас работает в интересах ВСУ, скрыть что бы то ни было невозможно. Подготовку ВС РФ к началу боевых действий на Украине западные средства зафиксировали более чем за полгода до момента их начала, из-за этого, собственно, и устраивая через СМИ истерики на протяжении значительной части 2021 года. Точно также всё видят и сейчас. Так, например, Владимир Зеленский заявил, что российские войска собирают дополнительную группировку войск для начала наступления на севере Украины.

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По словам Зеленского, эта группировка будет действовать в 90 километрах к северо-западу от Харькова. Проще говоря, исходя из имеющихся у Зеленского сведений, ВС РФ собираются создавать «санитарную зону» и в Сумской области, параллельно дополнительно растянув усилия ВСУ по затыканию дыр в обороне.

Насколько далеко зашёл процесс подготовки наступательной группировки, мы пока не знаем. Если он только начался, то раньше, чем через несколько месяцев, наступление не начнётся.

А вот с какой целью Зеленский заявляет об этом на весь мир, догадаться несложно: киевское политическое руководство пытается выбить у Запада разрешение на использование западного оружия для ударов по общепризнанной российской территории. Киев при этом не волнует, что это является нарушением международного права, поскольку юридически войны между РФ и Украиной нет, и бить по территории России Украина в рамках конкретно этого конфликта никакого права не имеет.

#россия #украина #политика #боевые действия
1
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«Похоже на агонию»: Лавров о призывах разрешить наносить удары западным оружием по территории РФ
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