Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский заявил, что его «не сильно беспокоят» комментарии Путина о его нелегитимности
Следовало бы побеспокоиться, а не крутить понты на камеру. Всё равно ведь не оценят.

С 21 мая Владимир Зеленский более не является легитимным президентом Украины, и ни одно уважающее себя государство поддерживать с ним контакты, по большому счёту, не должно. Со странами Запада всё понятно — будут делать то, что скажут в Вашингтоне, — а вот страны глобального Юга пока явно «мнутся». С Россией всё проще: вчера президент Владимир Путин, который, в отличие от Зеленского, выборы, какими бы их ни называли в западной и либеральной прессе, всё-таки провёл, причём сделал это в условиях вооружённого конфликта и среди военнослужащих тоже, заявил, что Россия исходит из того, что легитимность Зеленского закончилась.

реклама

Тем не менее, сам Зеленский так не считает, и в интервью ручной западной прессе на полном серьёзе прикрывается военным положением, заявляя, что его пятилетний срок продолжается. Привыкший работать на камеру Зеленский, что совершенно предсказуемо, в комментарии прессе заявил, что его «не сильно беспокоят» комментарии Путина касательно его (Зеленского) нелегитимности. Дальше Зеленский занялся типичной перенятой у Запада практикой проекции своих грехов на других, и назвал нелегитимным Путина, и зачем-то отправил «умеющих читать» ознакомиться с Конституцией Украины.

Знает ли Конституцию Украины сам Зеленский, у нас теперь большой вопрос. Дело в том, что главный украинский закон во время военного положения запрещает проведение парламентских выборов, но не запрещает выборы президента. Зеленский же, прекрасно понимая, что после всего, что он натворил, доигравшись до боевых действий с Россией и уничтожив любое светлое будущее Украины, на выборах пролетит, словно фанера над Парижем, выборы отменил. Нарушив, как вы прекрасно поняли, Конституцию Украины. Впрочем, попрание Конституции на Украине, особенно сейчас, это обычное явление.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия
2
Показать комментарии (2)
Шольц заявил, что Германия достигла предела возможностей в деле помощи Украине
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

"Спящие псы", "Эбигейл" - краткий обзор двух разных фильмов
2
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Май)
7
Видеокарты для редко играющего геймера — новые и б/у модели, которые не жалко купить в 2024 году
18
Запад меняет свои оценки мощи российской армии
7
Геймеры переключаются на видеокарты AMD и не хотят покупать дорогие NVIDIA GeForce RTX 40 Super
16
Мое мнение о OnePlus 12R Genshin Impact Edition (Eurogamer)
+
Что известно на сегодня о новой портативной консоли Sony Playstation 4 Portable
4
Call of Duty 2024 может стать самым громким провалом в истории видеоигр
16
Скотт Риттер: Призывы США оказать поддержку атакам Украины на Россию могут привести к ядерной войне
8
Обзор и тестирование блока питания Formula AP-500MM
3

Сейчас обсуждают

Дмитрий
15:29
Зассали и свалили, жить то все хотят!)))
ГБР Украины выясняет, почему части ВСУ ушли с позиций приграничья без приказа
HP91
15:28
Нужна ли война европейцам или нет ,но гореть в пламени от ядерного удара придется им всем не зависимо от их желания. Так что лучшим сценарием пока для европейцев будет сносить своие правительство как ...
Премьер Венгрии Орбан: Европа ведёт подготовку к конфликту с Россией
Дмитрий
15:26
Сбер не плохие китайские телеки продают под себя перемаркированные!))) Ну и пенсию обычно не задерживают!)))
СберТех и 1С объединяют усилия в создании центра компетенций для развития отечественного ПО
Дмитрий
15:24
Британские ученые самые ученые, такую ересь временами несут!)))
Британские ученые открыли новую пригодную для жизни планету Gliese 12b
Хвост ушастый
15:24
Где их стока взять, кругом бобры, купить чета дороже 7800хт уже подвиг
Геймеры переключаются на видеокарты AMD и не хотят покупать дорогие NVIDIA GeForce RTX 40 Super
Дмитрий
15:22
Сямки меня кинули с поддержкой ремонта, послали в жопу, просто взял и купил себе ОППО!)))
Китайский гигант Hikvision неожиданно покинул Россию
Дмитрий
15:21
И в каждом городе появляются кладбища! Парней молодых жалко, им бы еще жить и жить, детей плодить!
В Кремле отреагировали на слухи о новой волне мобилизации в России
Дмитрий
15:13
Постарел однако, а таким комиком не плохим был!))) Весь мир против России, а ничего сделать не могут, жаль парни там гибнут наши. Одна ядерная ракета и капец миру придет во всем мире, надеюсь такого н...
Зеленский заявил, что его «не сильно беспокоят» комментарии Путина о его нелегитимности
Дмитрий
15:12
Это давно известно, америка теряет свою силу! Вот их и плющит, а простым людям война не нужна!
Премьер Венгрии Орбан: Европа ведёт подготовку к конфликту с Россией
l33t_h4x00r
15:12
А говорящая голова ГУР или кого-то там Скибицкий сказал, что на Украине 465.000 российских войск
"Краснополь" с лазерной ГСН догнал и уничтожил M1A1SA Abrams с установленной ДЗ "Контакт-1"
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем