Следовало бы побеспокоиться, а не крутить понты на камеру. Всё равно ведь не оценят.

С 21 мая Владимир Зеленский более не является легитимным президентом Украины, и ни одно уважающее себя государство поддерживать с ним контакты, по большому счёту, не должно. Со странами Запада всё понятно — будут делать то, что скажут в Вашингтоне, — а вот страны глобального Юга пока явно «мнутся». С Россией всё проще: вчера президент Владимир Путин, который, в отличие от Зеленского, выборы, какими бы их ни называли в западной и либеральной прессе, всё-таки провёл, причём сделал это в условиях вооружённого конфликта и среди военнослужащих тоже, заявил, что Россия исходит из того, что легитимность Зеленского закончилась.

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Тем не менее, сам Зеленский так не считает, и в интервью ручной западной прессе на полном серьёзе прикрывается военным положением, заявляя, что его пятилетний срок продолжается. Привыкший работать на камеру Зеленский, что совершенно предсказуемо, в комментарии прессе заявил, что его «не сильно беспокоят» комментарии Путина касательно его (Зеленского) нелегитимности. Дальше Зеленский занялся типичной перенятой у Запада практикой проекции своих грехов на других, и назвал нелегитимным Путина, и зачем-то отправил «умеющих читать» ознакомиться с Конституцией Украины.

Знает ли Конституцию Украины сам Зеленский, у нас теперь большой вопрос. Дело в том, что главный украинский закон во время военного положения запрещает проведение парламентских выборов, но не запрещает выборы президента. Зеленский же, прекрасно понимая, что после всего, что он натворил, доигравшись до боевых действий с Россией и уничтожив любое светлое будущее Украины, на выборах пролетит, словно фанера над Парижем, выборы отменил. Нарушив, как вы прекрасно поняли, Конституцию Украины. Впрочем, попрание Конституции на Украине, особенно сейчас, это обычное явление.