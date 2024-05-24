Это всё.

Вопрос легитимности президента Украины Владимира Зеленского в Москве закрыт. О том, что дело обстоит именно таким образом, заявил сегодня президент России Владимир Путин в ходе государственного визита в Беларусь. По словам Путина, Россия исходит из того, что легитимность Зеленского закончилась.

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Иными словами, Россия исходит из здравого смысла и законодательства самой же Украины, которое не подразумевает отмены президентских выборов в стране из-за военного положения. Напомним, что именно военным положением прикрылся Зеленский, когда отменял проведение президентских выборов, итог которых был бы слишком очевидным, чтобы об этом говорить или писать.

Сейчас главный вопрос заключается в следующем: собирается ли политическое руководство России менять что-то в характере проведения специальной военной операции, учитывая, что законной власти на Украине, по сути, нет, и непонятно, с кем вести переговоры с украинской стороны.